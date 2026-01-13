#Халық заңгері
ШҚО-да сары және қызғылт түсті қар жауды: экологтар себебін түсіндірді

ШҚО-да сары және қызғылт түсті қар жауды: экологтар себебін түсіндірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 21:50 Сурет: pixabay
12 қаңтарда Өскемен тұрғындары ғана емес, экологтар да қардың ерекше түсіне назар аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.

YK-news.kz мәліметінше, әлеуметтік желілерде сары түсті қардың суреттері жаппай жарияланғаннан кейін Шығыс Қазақстан облысының экология департаменті мамандары оқиға орнына барып, талдау үшін сынамалар алған.

"Ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясынан асу анықталмады. Алдын ала деректер бойынша, қар түсінің өзгеруі ауа ағындары арқылы шаң мен құм бөлшектерінің тасымалдануымен байланысты. "Қазгидромет" РМК ақпаратына сәйкес, 10-11 қаңтарда қалада секундына 15-20 метрге дейін жеткен солтүстік-батыс желі соғып, бұл қалқымалы бөлшектердің қар жамылғысына шөгуіне ықпал етуі мүмкін", - деп хабарлады ШҚО экология департаменті.

Атап айтқанда, ерекше түсті қар Глубокое, Ушановское, Степное, Белоусовка, Предгорное, Верхнеберезовское, Первомайское елді мекендерінде және Риддер қаласында байқалған. Ал Верх-Уба мен Мирный кентінде қар тіпті қызғылт реңкке ие болған.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Экологтар Сәтбаевтағы қардың қап-қара болуының себебін анықтады
19:46, 24 қаңтар 2025
Экологтар Сәтбаевтағы қардың қап-қара болуының себебін анықтады
ШҚО-да биіктігі 50 сантиметр қар жауды: құтқарушылар 14 адамды қар құрсауынан шығарды
12:05, 22 қаңтар 2023
ШҚО-да биіктігі 50 сантиметр қар жауды: құтқарушылар 14 адамды қар құрсауынан шығарды
Медеуде қар жауды
22:37, 13 қазан 2023
Медеуде қар жауды
