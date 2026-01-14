Депутат еліміздегі ішімдік сатылымына шектеу енгізуді талап етті
Мәжіліс депутаты Магеррам Магеррамов 2026 жылғы 14 қаңтарда өзінің депутаттық сауалында қылмыстың көп бөлігі "масаң күйде" жасалатынын атап өтіп, Қазақстанда ішімдік айналымына бақылауды күшейтуді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Депутат адами ресурс мемлекеттің ең құнды активі екенін, бірақ ол объективті негізделген себепсіз зардап шегіп жатқанын айтты.
"ІІМ мәліметтері бойынша, елдегі әрбір екінші кісі өлтіру, әрбір үшінші зорлық пен бұзақылық мас күйінде жасалады. Сонымен қатар, әрбір төртінші тонау мен жол апаты, отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылық та масаң күйде іске асады. БАҚ беттерінен кәмелетке толмағандардың мас күйде қоғамдық тәртіпті бұзғаны жайлы жиі көріп жүрміз. Бұл ретте, ешкім дүкендердің кәмелетке толмағандарға ішімдік сатпайтындығына кепіл бере алмайды, себебі мұндай нысандар өте көп және оларды физикалық бақылау мүмкін емес. Ішімдік көптеген қылмыстардың негізгі себебі болып отыр", – деді Магеррамов.
Депутат қылмыспен күресті осы қылмыстардың түпкі себебін жоюдан бастау керек екенін, әйтпесе қылмыстың салдарын жоюдың шексіз тізбегіне жолығатынымызды атап өтті.
"Балалар мекемелері мен білім беру ұйымдарынан 100 метр радиуста ішімдік сатуға тыйым салатын бұрын қолданылып жүрген нормаға қайта оралу қажеттілігі туындаған тәрізді. Сондай-ақ, алкоголь өнімдерін сату бойынша сауда нүктелерінің санын шектеу маңызды. Осы ретте, ҚХП партиясы осы санаттағы өнімдерге міндетті таңбалауды енгізу қажет деп санайды. Бұл елде алкогольді заңсыз сату фактілерінің болып-болмауын мұқият бақылауға мүмкіндік береді және құқық бұзушылықтың алдын алудың ең тиімді құралы болады", – деп толықтырды ол.
Депутат Үкіметке алкоголь өнімдеріне міндетті цифрлық таңбалауды енгізуді, оны өткізу орындарын шектеуді, 20:00-ден кейін ішімдікті бөлшек саудада сатуға және 22:00-ден кейін кафелер мен мейрамханаларда сатуға тыйым салуды, сондай-ақ онлайн-сатылымға толық тыйым салуды ұсынады.
Бұдан басқа, бейінді министрліктерге кәмелетке толмағандар мен жастар арасында алкоголизмнің зияндылығын алдын алудың бірыңғай цифрлық және медиа бағдарламасын әзірлеу ұсынылады.
