Қоғам

Ауылдағы жас дәрігерлерге уәде етілген төлемдер төленбей отыр – депутат

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 16:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мәжіліс депутаты Гүлдара Нұрым 2026 жылғы 14 қаңтарда жолдаған депутаттық сауалында ауылдық жерлерде дәрігерлер тапшылығы әлі де шешілмегенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Депутат бұған дейін бұл мәселені шешу үшін ауылдық жерлерге жұмысқа жіберілетін жас медицина қызметкерлеріне берілетін көтерме жәрдемақы мөлшері 100 ең төменгі жалақыға (ЕТЖ) дейін ұлғайтылғанын еске салды.

"Алайда бұл бастаманың іс жүзінде жүзеге асуы, ашығын айтқанда, тежеліп отыр. Денсаулық сақтау саласындағы кадрлық жағдай әлі де күрделі күйінде қалып отыр. Ресми деректерге сүйенсек, еліміздегі әрбір бесінші медицина қызметкері зейнеталды жаста. Ал ауылдық жерлерде бұл көрсеткіш одан да жоғары. Біз мемлекеттік маңызы бар міндеттерді шешудегі айқын енжарлықтың салдарынан туындаған кадрлық күйреу табалдырығында тұрмыз", – деді Гүлдара Нұрым.

Оның айтуынша, Солтүстік Қазақстан облысы дәрігер тапшылығы ең өткір сезілетін өңірлердің қатарына кіріп отыр. Бұл өңірде 10 мың тұрғынға бар-жоғы 32,7 дәрігерден ғана келеді.

Сонымен қатар, СҚО мен Ақмола облыстарында көтерме төлемдер мүлде жүзеге асырылмаған, ал Абай облысында мұндай төлемдерді тағайындау туралы шешімнің өзі қабылданбаған.

Депутаттың сөзінше, қажетті тетіктер заңнамада көрсетілген, қаржы бөлінуі тиіс, алайда жергілікті атқарушы органдардың салғырттығы салдарынан жас мамандар уәде етілген қолдаусыз қалып отыр.

"Бұл жағдайда Үкімет тек "жалпылай баға берумен" шектелмей, нақты нәтижелерді қамтамасыз етуі тиіс деп санаймыз. Реформаның мәні түсінікті: біз не жас дәрігерлерді ауылда бекітеміз, не жергілікті деңгейдегі бюрократиялық қарсылықтың мемлекеттік шешімдердің құнын түсіріп, өңірлердің болашағына қарсы жұмыс істеуіне жол береміз", – деді депутат.

Осыған байланысты Гүлдара Нұрым премьер-министр Олжас Бектеновтен келесі мәліметтерді ұсынуды сұрады:

  • 100 ЕТЖ көлеміндегі төлемдер орындалмаған өңірлердің тізімін, әрқайсысы бойынша нақты себептерін көрсету;
  • бюджеттерде қанша қаражат қарастырылғанын және нақты қанша сома дәрігерлерге жеткенін (әр облыс бойынша жеке-жеке);
  • сайлауалды бағдарламаның негізгі тармақтарының орындалмауына жол берген өңірлік басшылар мен жауапты лауазымды тұлғаларға қатысты Үкіметтің қандай шара қолданғанын және қандай шаралар қолдануды жоспарлап отырғанын.

Бұған дейін Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қымбаттауы мүмкін екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
