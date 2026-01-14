Қазақстандықтардың 35,7%-ы салауатты өмір салты қағидаттарын ұстанады - ұлттық зерттеу
"Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан Республикасы азаматтарының үлесі" атты ұлттық зерттеуде осындай дерек келтіріледі, деп хабарлайды ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі 2026 жылы 14 қаңтарда.
"Көрсеткіштің өсуі көптеген азаматтардың емделудің орнына аурудың профилактикасын, физикалық белсенділікті және теңдестірілген тамақтануды таңдай отырып, өз денсаулығына саналы түрде қарайтындығын көрсетеді. Сонымен қатар оң динамика бүкіл ел бойынша жүргізіліп жатқан жүйелі профилактикалық жұмыстың нәтижесі болды", делінген зерттеуде.
Профилактика құралдарының бірі денсаулық мектептері — Денсаулық сақтау ұйымдары жанындағы адамдар денсаулығын нығайтуға үйретілетін алаңдар болды.
Емханалар мен стационарларда қанайналым жүйесі, қант диабеті, бронх демікпесі, егде жастағы адам, отбасын жоспарлау, босануға дайындық, жас ана, дені сау бала және мінез-құлық қауіп факторларының алдын алу мектептері жұмыс істейді.
2025 жылы Қазақстанда МСАК ұйымдарында 1,66 млн-нан астам адам қатысқан 4 719 Денсаулық мектебі және 253 352 адамды қамтыған стационарларда 380 мектеп жұмыс істеді.
Сонымен қатар, темекіге қарсы 72 орталық пен кабинет қызметін жүзеге асырды, олардың қызметтерін 35 мыңға жуық адам пайдаланды.
Жиынтығында бұл қадамдар денсаулыққа қамқорлық жасаудың неғұрлым орнықты мәдениетін қалыптастырады, Денсаулық сақтау жүйесінің профилактикалық бағытын күшейтеді және Қазақстанда созылмалы инфекциялық емес аурулардың таралуын төмендету үшін жағдай жасайды.
