Қазақстан экономикасы үшін маңызды белгі: инфляция төмендей бастады
Жылдық көрсеткіш: негізгі сегменттердің барлығында өсім қарқыны төмендеді
Жылдық есепте азық-түлік тауарларының бағасы 12,7%-ға өсті (қаңтарда – 12,9%), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 11,6% (бір ай бұрын 11,7%), ал ақылы қызметтер бағасы 10,8%-ды құрады (қаңтарда – 12%).
Ең айқын баяулау қызмет көрсету саласында байқалды — бір ай ішінде 1,2 пайыздық тармаққа төмендеді. Бұған дейін дәл осы сектор жалпы баға индексінің өсуіне негізгі әсер еткен болатын.
Қандай тауарлар қымбаттады, қайсысы арзандады?
Жылдық салыстыруда (2026 жылғы ақпан — 2025 жылғы ақпан) инфляция құрылымында әртүрлі бағыттағы өзгерістер тіркелді.
Азық-түлік тауарлары ішінде қымбаттағандар:
- ет пен құс еті – 20,4%;
- шұжық өнімдері – 17,8%;
- алкогольсіз сусындар – 18,2%;
- нан және нан-тоқаш өнімдері – 9,7%.
Сонымен қатар көкөністер бағасы 4,5%-ға арзандап, азық-түлік инфляциясының қысымын ішінара төмендетті.
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар арасында:
- бензин – 16,4%;
- киім – 10,1%;
- аяқ киім – 11,6% қымбаттады.
- Қызмет көрсету саласында:
- тұрғын үйді жалға алу – 11,9%;
- электр энергиясы – 8,5%;
- таратушы желілер арқылы жеткізілетін газ – 16,7% өсті.
Ал суық судың тарифі 28,4%-ға төмендеді.
Жылдық инфляцияға ең үлкен үлесті азық-түлік тауарлары қосты — жалпы 11,7% көрсеткіштің 5,339 пайыздық тармағы. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар 3,207 пайыздық тармақ, ал қызметтер 3,204 пайыздық тармақ қосты.
Айлық статистика
2026 жылғы ақпанда қаңтармен салыстырғанда:
- азық-түлік тауарлары 1,3%-ға;
- азық-түлікке жатпайтын тауарлар 0,9%-ға;
- қызметтер 1%-ға қымбаттады.
Салыстыру үшін, 2025 жылғы ақпанда қызметтер бағасы бір айда 2,1%-ға өскен. Қазіргі өсім қарқыны екі есе төмен.
Жалпы айлық инфляция 1,1% болды. Бұл көрсеткіш 2024 жылғы ақпан деңгейімен бірдей және 2025 жылғы ақпаннан (1,5%) төмен.
Өңірлердегі айырмашылық сақталып отыр
2026 жылғы ақпандағы жылдық инфляция (2025 жылғы ақпанмен салыстырғанда):
Ең жоғары көрсеткіштер:
- Солтүстік Қазақстан облысы – 14%;
- Ұлытау облысы – 13,5%;
- Павлодар облысы – 13,2%;
- Ақмола облысы – 13,1%;
- Түркістан облысы – 12,9%.
Ірі қалалар арасында ең төмен көрсеткіш Астанада тіркелді — 9,7%. Алматыда инфляция 11,5%, ал Шымкентте 11,6% болды.
Жалпы алғанда, 2026 жылғы ақпан инфляцияның баяулауына қатысты алғашқы оң сигнал берді. Үкімет пен Ұлттық банк қабылдаған шаралардың әсері байқала бастады. Инфляция әлі де екі таңбалы деңгейде сақталғанымен, соңғы айларда алғаш рет жылдық көрсеткіш төмендеді.
Баяулау үш негізгі сегменттің барлығында — азық-түлік, азық-түлікке жатпайтын тауарлар және қызметтер саласында байқалды.
Еске салайық, 2026 жылғы 10 ақпанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке инфляцияны үш жыл ішінде төмендету үшін нақты шаралар қабылдауды тапсырған болатын.