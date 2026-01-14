#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның оңтүстігі мен батысында 15 қаңтарда жел соғып, жаңбыр жауатыны болжанады

Жаңбыр, ауа райы болжамы, 14 қаңтар, Қазақстан, оңтүстік, батыс, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 17:58 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Қазақстан бойынша 2026 жылғы 15 қаңтар, бейсенбіге арналған ауа райының жалпы болжамымен бөлісті. Мамандардың болжамынша, еліміздің батысы мен оңтүстігінде қар аралас жаңбыр жауады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың болжамынша, еліміздің батысында, солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуімен жауын-шашын (жаңбыр, қар) болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі.

Қазақстанның қалған аумағында антициклонның әсерінен аязды, бірақ жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

"Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыстарға желдің екпін алуы, көктайғақ пен тұман түсуі жатқызылады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК мамандары еліміздің үш ірі қаласы бойынша 2026 жылғы 15-17 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
