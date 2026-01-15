Ресейдегі ең ірі зауытта екі қазақстандықтың мәйіті табылды
Қайғылы жағдай әлеуметтік желілер арқылы мәлім болды.
Компанияның "ВКонтакте" әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында жарияланған мәліметке сәйкес, 2026 жылғы 14 қаңтарда аталған зауыт аумағынан мердігер ұйымдарда жұмыс істеген, Қазақстан азаматтары болып табылатын екі қызметкердің өмір белгілерінсіз табылғаны хабарланды. Қазіргі уақытта олардың өлімінің себептері анықталып жатыр, оқиға орнында арнайы қызметтер жұмыс істеуде. Компания марқұмдардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты.
Ресей Федерациясының Тергеу комитетінің Вологда облысы бойынша басқармасы Череповец қаласында өндірісте екі адамның қаза табуына байланысты мән-жайлар анықталып жатқанын мәлімдеді.
Мекемеге қарасты тергеу бөлімінің қызметкерлері оқиға орнына барып, тексеру жүргізіп, қажетті іс жүргізу шараларын қолға алған. Қайғылы жағдайдың себептері анықталуда.
