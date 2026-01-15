Қазақстанда алғаш рет итке жамбас-сан буынын ауыстыру отасы жасалды
Салмағы шамамен 35 келі болатын Джеси бірнеше жыл бойы ауыр артроз дертімен ауырған. Бұл — жамбас-сан буыны біртіндеп бұзылатын, жазылмайтын ауру. Иттің ауырсынусыз жүріп-тұруына мүмкіндік беретін жалғыз жол – жамбас-сан буынын толық эндопротездеу болды.
Astana TV телеарнасының мәліметінше, мұндай мәселе ірі тұқымды жануарларда жиі кездеседі.
Бірегей отаны Мәскеуде тағылымдамадан өткен ветеринар-дәрігер, ортопед-хирург Евгений Крюков орындады.
"Мен бұл операцияға ұзақ дайындалдым. Себебі бізге дәрі-дәрмек те көмектеспейтін науқастарды жиі әкеледі. Олар жамбас-сан буынының ауыр артрозымен келеді. Мұндай жағдайда жануар да қиналады, иесі де қиналады. Джесиге біз арнайы протез орнаттық. Ол сан сүйегінің өзегіне орналастырылып, бұрандамен бекітіледі. Сүйек пен протездің толық бітісуі үшін 1,5–2 ай уақыт қажет. Осыдан кейін жануар толыққанды өмір сүріп, бұрынғыдай ойнап, жүгіре алады", – деді ветеринар.
Алғашқы тексерулер титаннан жасалған протездің (сан сүйегінің басы мен мойны) біртіндеп ағзаға бейімделіп жатқанын көрсеткен. Қазір овчарка үйшігінен өздігінен иесіне қарай жүріп шыға алады. Жақын арада оған екінші жамбас-сан буынына да осындай операция жасалады.
