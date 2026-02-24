#Референдум-2026
Қоғам

Алматыда алғаш рет кәмелетке толмаған науқасқа жамбас-сан буынын толық алмастыру отасы жасалды

Алматыда алғаш рет кәмелетке толмаған науқасқа жамбас-сан буынын толық алмастыру отасы жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 19:22 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы қалалық Балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету орталығында Қазақстандағы балалар травматологиясы үшін бірегей ота жасалды. Бұл туралы қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Науқас 13 жасында жол-көлік оқиғасы салдарынан жамбас сүйегінен, оң жақ санынан және тізе буынынан ауыр жарақат алған. Көпжылдық емдеу мен оңалту шараларына қарамастан, жамбас-сан буынының тірек-қимыл қызметін толық қалпына келтіру мүмкін болмаған. Қыз бала біреудің көмегімен қозғалып, оң аяғынан ақсап жүрген. Қойылған диагноз — сан сүйегі басының асептикалық некрозы, яғни сан мойны сынуының асқынуы — жамбас сүйегінің қисаюына, омыртқа жотасының деформациясына және тұрақты ауырсыну синдромына әкелу қаупін тудырған.

Үш жыл бойы стационарлық ем үй жағдайындағы оңалтумен алмасып отырды: дәрігерлер зақымданған аяқ-қолды кезең-кезеңімен қалпына келтіріп, ағзаның қалпына келуіне мүмкіндік беретін үзілістер жасап, кейін емдеудің келесі кезеңіне көшкен.

"Науқас небәрі 17 жаста болғандықтан, біз үшін бұл оңай шешім болған жоқ. Алайда жамбас-сан буынын толық эндопротездеуден басқа балама болған жоқ", — деді Орталықтың травматология бөлімінің меңгерушісі Бақыт Қожаханов.

100 минутқа созылған ота 2026 жылы 7 ақпанда сәтті өтті. Ота алдында басқа емханалардың мамандары қатысқан бірнеше консилиум ұйымдастырылып, Астана қаласындағы әріптестердің тәжірибесі зерделенді. Операциялық топ құрамында: Бақыт Қожахметов, Дархан Сүкбаев, Болат Ермекұлы, ал анестезиолог — Таңжарық Бидайбай болды.


Отадан кейін екі апта ішінде қыз бала хирургтердің бақылауымен бастапқы оңалту кезеңінен өтті. Жасөспірімнің анасының айтуынша, қызының жағдайы айтарлықтай жақсарған: "Аяқтарының ұзындығы теңестірілді, қызым өздігінен жүре бастады, қазір қалпына келу үдерісін жалғастырып жатыр. Қазір үйдеміз, алда әрі қарайғы оңалту кезеңі бар".
Айдос Қали
