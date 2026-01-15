#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда цифрлық демократия қалыптасуда – Мәулен Әшімбаев

Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 10:14 Фото: pixabay
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауында парламенттік реформаның цифрлық трансформациямен тікелей байланысты екені атап өтілді.

Президенттің пікірінше, қоғамның сұранысын ескеріп, тиімді, ашық және жылдам жұмыс істейтін өкілдік билік құру үшін жаңа технологиялар мен жасанды интеллектіні енгізу маңызды.

Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Turkystan газетіндегі "Реформалардың мәні – 5: Ықпалды Парламент" мақаласында цифрлық демократияның мәнін түсіндірді. Оның айтуынша, Қазақстан қазіргі таңда жасанды интеллектіні мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордың барлық саласына енгізіп жатыр.

Мысалы, "Самұрық" қоры дауыс беру құқығы бар нейрожүйені директорлар кеңесінің құрамына қосты. Бұл цифрлық әдістердің парламенттік институтпен үйлесімді жұмыс істей алатынын көрсетеді.

Электрондық үкіметтен электрондық Парламентке көшу – тек техникалық жаңалық емес. Бұл – адам факторынан туындайтын бұрмалануды азайтып, қоғам мен билік арасындағы тұрақты диалогты қамтамасыз ететін цифрлық демократияның негізі.

2023 жылдан бастап Қазақстанда e-Parliament жобасы іске қосылып, концептуалдық түсінік қалыптасты. Жуырда оны толық көлемде техникалық тұрғыдан апробациядан өткізу жоспарлануда.

Әлемдік тәжірибеде цифрлық құралдар парламенттік өкілділікті қайта анықтап жатыр. Қоғам әлеуметтік желілер, сауалнамалар, өтініштер мен тақырыптық өтініштердің алгоритмдік талдауы арқылы Парламенттің күн тәртібіне тікелей әсер ете алады. Бұл депутаттардың қоғаммен байланысын жылдам әрі ашық етуге мүмкіндік беріп, тұрақты диалог моделіне көшуге жол ашады.

Жасанды интеллект екінші желі ретінде нормативтік актілерді талдау, заңдардың орындалуын қадағалау, реттеуші ұсыныстар жасау және заңнамалық үдерістердің тиімділігін арттыруға қолданылады. Электронды Парламенттер заңның орындалуын бақылауды деректерге негіздеуді қамтамасыз етеді, ал депутаттық мандат тек санмен емес, қоғамның сұранысына жылдам жауап беру қабілетімен өлшенеді.

Мәулен Әшімбаев атап өткендей, цифрлық Парламенттің басты артықшылығы – жылдамдық пен сапа, ашықтық пен кәсібилік, саяси бәсекелестік пен технологиялық құзыреттілікті үйлестіру. Ол қазіргі заманғы депутаттың қоғаммен байланысын нығайтып, өкілдік ету функциясын тек құқықтық мәртебеден бөлек, коммуникативтік құзыретке айналдырады.

Қазіргі цифрлық дәуірде Парламенттің қызметі бұрынғыдан мүлдем өзгеше. Қоғам әлеуметтік желілер мен цифрлық платформалар арқылы күн тәртібін қалыптастыруға, пікірталас ұйымдастыруға және шешім қабылдауға қатыса алады. Министрлер мен әкімдерге тікелей әрі дереу жүгіну мүмкіндігі қоғам мен билік арасындағы шекараны бұзды.

Әлемдік тәжірибеде парламенттік жүйелер "тұрақты диалог" моделіне көшіп, депутаттар қоғамдық пікірдің цифрлық панелін, сауалдарды қадағалау жүйесін және тақырыптық өтініштердің алгоритмдік аналитикасын белсенді қолдануда. Мұның бәрі парламенттік өкілділіктің сапасын арттырады, ашықтық пен жауапкершілікті күшейтеді.

Мәулен Әшімбаев атап өткендей, алдағы жылдарда Қазақстан Парламентінде жылдамдық пен сапа, ашықтық пен кәсібилік, саяси бәсекелестік пен технологиялық құзыреттілікті үйлестіру қажет. Президенттің алдағы үш жылдағы мақсаты – елімізді толық цифрлық елге айналдыру, ал жаңа біртұтас Парламент бұл стратегияның өзегі әрі озық үлгісі болады.

Қорытындылай келе, цифрлық демократия идеясы – тек технологиялық жаңалық емес, ол билік пен қоғам арасындағы байланысты тереңдететін, парламенттік өкілділіктің сапасын арттыратын стратегиялық қадам. Электронды Парламент азаматтарға заң шығарушы билікке тікелей қатысу мүмкіндігін береді, шешім қабылдау үдерісін ашық әрі тиімді етеді, және Қазақстанды цифрлық демократияның озық үлгісіне айналдырады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
