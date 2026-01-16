#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда тағы бір заңсыз құрылыс нысаны сүрілді

Алматының Қала құрылысы бақылау басқармасының мамандары Осипенко көшесінде орналасқан іргетас үстіне салынған металл құрылымнан салынған қосымша құрылыстың сүрілгені туралы айтты., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 10:30 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының Қала құрылысы бақылау басқармасының мамандары Осипенко көшесінде орналасқан іргетас үстіне салынған металл құрылымнан салынған қосымша құрылыстың сүрілгені туралы айтты.

Жоспардан тыс жүргізілген тексеру барысында нысан иесінің (жеке тұлға) көпқабатты тұрғын үйдің бірінші қабатындағы ғимаратқа өз бетімен қосымша құрылыс жүргізгені анықталды.

Аталған тұлғаға қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, іс материалдары Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотқа жолданды.

2025 жылы 12 желтоқсанда осы соттың қаулысымен меншік иесі кінәлі деп танылып, заңсыз салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы шешім шығарылды.

Бірер күн бұрын сот шешімін орындау мақсатында нысан иесі заңсыз құрылысты өз күшімен бұзды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
