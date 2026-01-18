#Халық заңгері
Қоғам

Теңіз кен орнында өрт шықты

Теңіз кен орнында өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.01.2026 15:36 Сурет: видео скрині
Теңіз кен орнындағы Үшінші буын зауытында трансформатор өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті "Ақ Жайық" басылымының мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 18 қаңтар күні шамамен сағат 09:55-те Атырау облысы Жылыой ауданындағы Теңіз кен орнындағы 52-учаскеде болған.

"Оқиға ГТГ-1 және ГТГ-2 газтурбиналық генераторларының арасындағы трансформатор аумағында болды. Қолда бар ақпаратқа сәйкес, зардап шеккендер жоқ. Барлық операциялық емес персонал эвакуацияланды. Ақпарат тараған сәтте өрт оқшауланған. Үшінші буын зауыты рециркуляция режиміне ауыстырылды", - деп жазады басылым.

Оқиғаның мән-жайы нақтыланып жатыр.

Айдос Қали
