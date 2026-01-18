#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Қоғам

Қар, аяз, көктайғақ: дүйсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

Қар, аяз, көктайғақ: дүйсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.01.2026 17:45 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 19 қаңтарда елдің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарда көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстістігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Түркістанда кей уақыттарда тұман күтіледі.

Шымкентте күндіз көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман.

Солтүстік Қазақстан облысында қар, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында қар күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын күтіледі.

Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі.

Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында тұман күтіледі. Шығыстан, солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың солтүстік-батысында, екпіні 15-20 м/с күтіледі. Түнде облыстың солтүстік-шығысында 22 градус қатты аяз күтіледі.

Павлодар облысының солтүстігінде қар, бұрқасын күтіледі.

Ақмола облысының батысында, солтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с.

Абай облысының оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады, облыстың солтүстігінде, орталығында 15-20, Жарма ауданында екпіні 25 м/с. Түнде облыстың шығысында 40 градус қатты аяз күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың оңтүстік-шығысында 15-20 м/с. Түнде облыс бойынша 40 градус қатты аяз сақталады. Өскеменде тұман күтіледі.

Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Қостанай қ.: 19 қаңтарда қар, жаяу бұрқасын күтіледі.

Жетісу облысының таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20, кей уақыттарда 23-28 м/с. Түнде 25-27 градус қатты аяз күтіледі.

Жамбыл облысында кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі.

Қызылорда облысының оңтүстігінде тұман күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дүйсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
17:08, 11 қаңтар 2026
Дүйсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Қазақстанда 16 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
20:40, 15 қаңтар 2026
Қазақстанда 16 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
25 желтоқсанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
20:51, 24 желтоқсан 2025
25 желтоқсанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: