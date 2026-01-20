#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Қоғам

Тұман, көктайғақ, аяз: 21 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

Тұман, көктайғақ, аяз: 21 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 19:15 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 21 қаңтарда елдің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Көкшетауда түнде тұман күтіледі.

Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндіз облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с. Қонаевта түнде және таңертең тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ.

Алматыда түнде және таңертең тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ.

Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с. Түркістанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.

Шымкентте түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.

Атырау облысының батысында, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Атырауда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Қызылорда облысының орталығында тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, солтүстіктен соғады, күндіз облыстың орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Қызылордада жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз екпіні 15 м/с күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында көктайғақ күтіледі. Орал қ.: 21 қаңтарда көктайғақ күтіледі.

Абай облысында жел оңтүстік-шығыстан соғады, Жарма ауданында екпіні 15-20 м/с.

Ұлытау облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Жезқазғанда тұман күтіледі.

Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 17-22 м/с.

Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.

Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында көктайғақ, тұман күтіледі. Түнде облыстың солтүстік-шығысында 20-22 градус қатты аяз күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында қар, жаяу бұрқасын, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында тұман күтіледі.

Жамбыл облысында кей уақыттарда тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/, күндіз екпіні 25 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бубликтің Australian Open-2026 турниріндегі нәтижесі қандай болмақ
20:48, Бүгін
Бубликтің Australian Open-2026 турниріндегі нәтижесі қандай болмақ
Қар, аяз, көктайғақ: дүйсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
17:45, 18 қаңтар 2026
Қар, аяз, көктайғақ: дүйсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Қазақстанда 16 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
20:40, 15 қаңтар 2026
Қазақстанда 16 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: