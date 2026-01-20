#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда іргелі ғылыми зерттеулерді қай ұйымдар жүргізеді

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 09:36 Фото: pixabay
Ғылым және жоғары білім министрі 2026 жылғы 12 қаңтардағы бұйрығымен 2026–2028 жылдарға арналған іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ұйымдардың тізбесін бекітті.

Тізімге барлығы 13 ұйым енгізілген.

Ғылым комитетінің ҒЖБМ қарамағындағы ұйымдар:

  • Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты (тарих саласындағы зерттеулер)
  • Философия, саясаттану және дінтану институты (философия саласындағы зерттеулер)
  • А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты (тіл білімі саласындағы зерттеулер)
  • Ә. Х. Марғұлан атындағы Археология институты (археология саласындағы зерттеулер)
  • Р. Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты (шығыстану саласындағы зерттеулер)
  • М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты (әдебиет пен өнер саласындағы зерттеулер)
  • Ө. А. Жолдасбеков атындағы Механика және машинатану институты (механика саласындағы зерттеулер)
  • Математика және математикалық модельдеу институты (математика саласындағы зерттеулер)
  • "Фитохимия" ғылыми-өндірістік орталығы (биоорганикалық химия және табиғи қосылыстар химиясы саласындағы зерттеулер)

Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігінің қарамағында:

  • Ядролық физика институты (атом энергиясы саласындағы зерттеулер)

Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің қарамағында:

  • В. Г. Фесенков атындағы Астрофизика институты (астрофизика саласындағы зерттеулер)
  • Ионосфера институты (астрономия саласындағы зерттеулер)

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігінің қарамағында:

  • Сейсмологиялық байқаулар мен зерттеулердің ұлттық ғылыми орталығы (сейсмология саласындағы зерттеулер)

Аталған бұйрық 2026 жылғы 12 қаңтардан бастап күшіне енді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
