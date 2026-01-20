Президент Қазақстанның жеті томдық академиялық тарихы бойынша жұмыстың аяқталғанын хабарлады
2026 жылғы 20 қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайдың V отырысында Қазақстанның жеті томдық академиялық тарихы бойынша жұмыстың аяқталғанын жариялады. Бұл еңбек мемлекеттілікті нығайтуға және ұлттың тарихи санасын қалыптастыруға маңызды үлес болып табылатынын хабарлады Zakon.kz.
Президент атап өткендей, жалпы түркі өркениетін зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, ресейлік әріптестермен және басқа елдердің өкілдерімен бірлесе отырып, "Түркілердің атамекені – киелі жер Алтай" халықаралық конференциясын өткізу жоспарланған.
"Екі жыл бұрын "Тәуелсіздік бәрінен жоғары" атты мақаламда еліміздің жаңа академиялық тарихын заманауи ғылыми тәсілдерді пайдаланып дайындау міндетін қойдым. Жыл соңына дейін бұл ауқымды және, еш артық айтпау үшін, фундаментальды зерттеу жұмысы аяқталады. Қазақстанның академиялық тарихы бойынша көлемді жеті томдық еңбек жарық көреді. Бұл еңбек мемлекеттілігімізді нығайтуға және ұлттың тарихи санасын қалыптастыру процесіне маңызды үлес болады", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент бұл маңызды ғылыми оқиғаның Қазақстанның Тәуелсіздігінің 35 жылдығымен тұспа-тұс келетінін атап өтті.
"Міне, осы тарихи кезеңді нақты істермен атап өтуіміз керек. Өткенді білу және болашаққа сенімді көзқарас – елдің табанды дамуы мен белсенді патриотизмнің кепілі", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
V отырыс Қасым-Жомарт Тоқаев қатысуымен Қызылордада өтуде.
