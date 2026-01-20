#Халық заңгері
Қоғам

Сәрсенбіде елдің бір өңірінде -22°С-қа дейін аяз сақталады

Сәрсенбіде елдің бір өңірінде -22°С-қа дейін аяз сақталады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 17:35 Сурет: pexels
"Қазгидромет" мамандары 2026 жылғы 21 қаңтарға, сәрсенбіге арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті метеорологиялық құбылыстарға қатысты болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, түнде Маңғыстау облысының солтүстік-шығыс бөлігінде ауа температурасы -22°С-қа дейін төмендеп, қатты аяз сақталады.

"Республиканың басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты қар жауып, төменгі боран болады", - делінген "Қазгидромет" баспасөз қызметінің хабарламасында.

Ал ел аумағында тұман мен көктайғақ күтіледі, ал елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жел күшейеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
