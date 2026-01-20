Сәрсенбіде елдің бір өңірінде -22°С-қа дейін аяз сақталады
"Қазгидромет" мамандары 2026 жылғы 21 қаңтарға, сәрсенбіге арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті метеорологиялық құбылыстарға қатысты болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжам бойынша, түнде Маңғыстау облысының солтүстік-шығыс бөлігінде ауа температурасы -22°С-қа дейін төмендеп, қатты аяз сақталады.
"Республиканың басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты қар жауып, төменгі боран болады", - делінген "Қазгидромет" баспасөз қызметінің хабарламасында.
Ал ел аумағында тұман мен көктайғақ күтіледі, ал елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жел күшейеді.
