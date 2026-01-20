#Халық заңгері
Қоғам

Алматыдағы Есентай өзенінде сел қайталануы мүмкін – Қазгидромет

Алматыдағы Есентай өзенінде сел қайталануы мүмкін - Қазгидромет, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 18:36
2026 жылғы 18 қаңтарда Алматыдағы Есентай өзенінде қатты аяз салдарынан шағын сел пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" баспасөз қызметінің 20 қаңтардағы мәліметінше, бұл өзен арнасында жиналған көп мөлшердегі мұз бен судың әсерінен болған.

Мамандардың ескертуінше, мұз бен су әлі де болса, селдің қайталану қаупі бар.

Еске салайық, 2026 жылғы 18 қаңтарда Алматы тұрғындары Есентай өзенінде қызық құбылысты байқады. Күшті су ағысы мұз массасын үдей жылдамдықпен алып кетті. Куәгерлердің видеосы желіде үлкен пікірталас тудырды. Zakon.kz тілшісі "Қазселденқорғау" баспасөз қызметіне сауал жолдады. Мамандар видеоны шынайы деп, жасанды интеллект арқылы жасалмағанын растады.



