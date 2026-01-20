#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Қоғам

Алматы облысында кәсіпкерлерді заңсыз әкімшілік жауапқа тарту тоқтатылды

Алматы облысында кәсіпкерлерді заңсыз әкімшілік жауапқа тарту тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 21:48 Сурет: Zakon.kz
Алматы облысының прокуратурасы жер қатынастары мен құрылыс саласында кәсіпкерлерді заңсыз әкімшілік жауапқа тарту тәжірибесінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz облыстық прокуратураға сілтеме жасап.

2025 жылы сот актілерін талдау нәтижесінде әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша 55 апелляциялық өтініш қанағаттандырылған.

Тексеру барысында анықталғандай, бірқатар жағдайларда кәсіпкерлер өздеріне меншік құқығымен тиесілі жер учаскелерінде объектілер салғанына қарамастан "заңсыз құрылыс" деген негізбен әкімшілік жауапқа тартылған.

Прокуратураның уақтылы араласуының нәтижесінде көрсетілген заң бұзушылықтар апелляциялық тәртіппен жойылып, 9 кәсіпкердің құқықтары толық қалпына келтірілген.

Қазіргі уақытта жер қатынастары мен құрылыс саласында заңдылықты қамтамасыз ету, сондай-ақ кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша жұмыс жалғасып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Батыс Қазақстан облысында 231 миллион теңге тұратын жер телімдері мемлекетке қайтарылды
11:56, 03 ақпан 2024
Батыс Қазақстан облысында 231 миллион теңге тұратын жер телімдері мемлекетке қайтарылды
Маңғыстау облысында 12 құрылыс мекемесінің қызметі тоқтатылды
10:41, 07 маусым 2025
Маңғыстау облысында 12 құрылыс мекемесінің қызметі тоқтатылды
Маңғыстау облысында алимент төлеуден жалтарып жүргендер жауапқа тартылды
11:07, 02 қазан 2023
Маңғыстау облысында алимент төлеуден жалтарып жүргендер жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: