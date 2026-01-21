"Боран соғып, қар жауады". Алматы мен 14 өңірде дауылды ескерту жарияланды
Атырау облысында қар жауады, облыстың солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын жүреді, облыстың батысында, оңтүстігінде тұман, көктайғақ болады деп күтіледі. Атырауда 22 қаңтарда түнде және таңертең тұман, көктайғақ болатыны болжанады.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында қар жауып, бұрқасын жүреді, түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Павлодарда 22 қаңтарда түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі.
Күндіз Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, күндізгі екпіні 23-28 м/с дейін жетеді. Шымкентте 22 қаңтарда жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді, тұман түседі деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түркістанда 22 қаңтарда жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді, тұман түседі деп болжанады. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Күндіз Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында көктайғақ, облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында тұман болады деп күтіледі.
22-24 қаңтарда Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады деп күтіледі. Оңтүстік-шығыстан батысқа ойыса соққан желдің облыстың шығысындағы екпіні 15-20 м/с құрайды. Алматыда 22-24 қаңтарда кей уақытта тұман, жолдарда көктайғақ болады деп күтіледі. Қонаевта 22-24 қаңтарда кей уақытта тұман, жолдарда көктайғақ болатыны болжанады.
Қызылорда облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында көктайғақ, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман болады деп күтіледі. Қызылордада 22 қаңтарда таңертең және күндіз көктайғақ болатыны болжанады.
Абай облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің күндіз Аягөз ауданындағы екпіні 15-20 м/с құрайды.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі.
Ұлытау облысының оңтүстігінде аздап қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, облыстың шығысында, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп болжанады. Жезқазғанда 22 қаңтарда кей уақыттарда тұман көрініс табады.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде аздап қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, ал облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі.
Түнде және күндіз Жамбыл облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ, тұман болады деп күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді. Таразда 22 қаңтарда таңертең және күндіз қар жауып, көктайғақ, кей уақыттарда тұман болады, күндіз жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 25 м/с дейін жетеді.
22 қаңтарда Ақмола облысында аздап қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі.
Жетісу облысының шығысында, орталығында, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ болады деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 23-28 м/с дейін жетеді.
Батыс Қазақстан облысында тұман, көктайғақ болады деп күтіледі. Оралда да 22 қаңтарда тұман, көктайғақ болатыны болжанады.
Бұған дейін синоптиктер еліміз бойынша 22 қаңтарға арналған ауа райының жалпы болжамын ұсынған болатын.