"Қар, тұман, аяз". Сейсенбіде еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде Жетісу облысының солтүстігінде, батысында тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде және таңертең Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында тұман, көктайғақ болады деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстік-шығысында қатты аяз болатыны болжанады: -20...-22 градус. Ақтауда 27 қаңтарда көктайғақ болады деп күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде және орталығында да тұман болады деп күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында және орталығында да тұман түсетіні болжанады.
Павлодар облысының солтүстігінде тұман болады деп күтіледі.
Түнде Абай облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында қар жауып, бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндіз облыстың орталығындағы екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде және күндіз Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында қар жауып, бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түсетіні болжанады. Түнде облыстың оңтүстік-шығысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Қызылорда облысында көктайғақ болып, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Қызылордада да 27 қаңтарда таңертең және күндіз көктайғақ, тұман болады деп болжанады.
Ұлытау облысында қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман болады деп болжанады.
Қостанай облысының оңтүстігінде қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі.
Қарағанды облысында қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі деп болжанады.
Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында аздап қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі.
Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 27 қаңтар, алдағы сейсенбіге арналған синоптикалық жағдай мен ауа райының қауіпті құбылыстарына қатысты болжаммен "Қазгидромет" РМК мамандары бөліскен болатын.