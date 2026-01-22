#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Қоғам

БЖЗҚ-ға айтарлықтай салмақ түспейді: Еңбек министрлігі Моңғолиямен жасалған келісімді түсіндіріп берді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 14:59 Фото: Zakon.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай 2026 жылғы 22 қаңтарда Сенат отырысында Моңғолиямен зейнетақы жинақтары бойынша ратификацияланған келісімге байланысты Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына (БЖЗҚ) қосымша жүктеме түсуі мүмкін деген мәселеге пікір білдірді.

Аталған келісім ынтымақты зейнетақы жүйесінде еңбек өтілін өзара тану тетіктерін, сондай-ақ әскери қызмет өткерген кезеңдер мен жоғары және орта арнаулы оқу орындарында оқыған уақытты еңбек өтіліне есептеуді көздейді.

"Сыртқы істер министрлігінің деректеріне сәйкес, соңғы 21 жылда Моңғолияға көшіп кеткен біздің азаматтар саны шамамен 2,2 мың адамды құрайды. Мысалы, өткен жылы зейнет жасына жетіп, Моңғолияға қоныс аударғандар саны бар болғаны 7 адам болды. Осыған байланысты БЖЗҚ-ға айтарлықтай жүктеме болады деп күтілмейді", – деп сендірді Виктория Шегай.

Сонымен қатар ол жеңілдікті зейнетақы төлемдеріне қатысты да түсінік берді. Оның айтуынша, "қандас" мәртебесімен Қазақстан Республикасының аумағына тұрақты тұруға келген азаматтарға Моңғолия азаматтығынан шыққанға және Қазақстан азаматтығын алғанға дейін жеңілдікті зейнетақы төлемдері төлене береді.

Бұған дейін Қазақстан азаматтары зейнетақы жинақтарын Моңғолияда пайдалана алатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Еңбек министрлігі БЖЗҚ-дан артық қаражатты алуға тыйым салу туралы айтты
16:33, 25 маусым 2024
Еңбек министрлігі БЖЗҚ-дан артық қаражатты алуға тыйым салу туралы айтты
Қазақстандықтардың 30%-ға жуығы жалақыларын конвертпен алуды жалғастыруда – Еңбек министрлігі
10:45, 29 шілде 2025
Қазақстандықтардың 30%-ға жуығы жалақыларын конвертпен алуды жалғастыруда – Еңбек министрлігі
Зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алудың шекті деңгейі төмендей ме: Еңбек министрлігі басшысының жауабы
11:43, 30 маусым 2025
Зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алудың шекті деңгейі төмендей ме: Еңбек министрлігі басшысының жауабы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: