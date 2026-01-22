Қазақстан азаматтары зейнетақы жинақтарын Моңғолияда пайдалана алады
Сенатор Амангелді Есбайдың айтуынша, Қазақстан мен Моңғолия арасындағы зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы екіжақты ынтымақтастықты жандандыруға бағытталған бұл келісім 2024 жылғы 29 қазанда мемлекет басшысының Моңғолияға жасаған ресми сапары аясында Ұлан-Батор қаласында қол қойылған.
"Қаралып отырған заң осы халықаралық келісімді ратификациялауды көздейді. Келісімнің мақсаты – жеке тұлғаларға зейнетақы төлемдерін тағайындау саласындағы құқықтық қатынастарды реттеу. Атап айтқанда, ортақ (солидарлық) зейнетақы жүйесінде еңбек өтілін өзара тану тетіктері, сондай-ақ әскери қызмет өткерген кезеңдер мен жоғары және орта арнаулы оқу орындарында білім алған уақытты еңбек өтіліне есептеу қарастырылған", – деді депутат.
Сонымен қатар, келісімде Қазақстан мен Моңғолия арасындағы ынтымақтастықтың жаңа бағыты – жинақтаушы зейнетақыны экспорттау тетігі көзделген.
Бұл шара азаматтардың зейнетақы жинақтарын басқа мемлекеттің аумағында пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Келісім аясында екі елдің аумағында жинақталған еңбек өтілін растау тәртібі белгіленіп, соның негізінде зейнетақы төлемдері тағайындалады.
Бұл азаматтардың әлеуметтік құқықтарын қорғау тұрғысынан маңызды қадам болып саналады.
Бұған дейін Моңғолия мен Қазақстан зейнетақы төлемдерін есептеу кезінде еңбек өтілін өзара есепке алатыны туралы хабарланған еді.