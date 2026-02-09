Қазақстан мен Моңғолия Үкіметтері арасындағы зейнетақы саласындағы ынтымақтастық келісімі ратификацияланды
Сурет: senate.parlam.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Моңғолия Үкіметтері арасындағы зейнетақы саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 9 ақпанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Моңғолия Үкіметі арасындағы зейнетақы саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды".
