Саясат

Қазақстан мен Моңғолия Үкіметтері арасындағы зейнетақы саласындағы ынтымақтастық келісімі ратификацияланды

Қазақстан, Моңғолия, келісім, зейнетақы саласы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 18:02 Сурет: senate.parlam.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Моңғолия Үкіметтері арасындағы зейнетақы саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 9 ақпанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Моңғолия Үкіметі арасындағы зейнетақы саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды".


Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
