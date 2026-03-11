#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Қоғам

Еңбек министрлігі қазақстандықтарға әлеуметтік төлемдер туралы маңызды ескерту жасады

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 16:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 11 наурызда Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қазақстандықтарға әлеуметтік төлемдерге қатысты жалған ақпарат туралы маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде баласы 1,5 жасқа толғаннан кейін әйелдер жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлем рәсімдей алады деген жалған ақпарат таралуда.

Министрлік мұндай мәліметтердің шындыққа жанаспайтынын атап өтіп, азаматтарды тек ресми дереккөздерге ғана сенуге шақырды.

Мұндай хабарламалардың авторлары азаматтарға алты ай бойы төлем алу үшін мансап орталығында жұмыссыз ретінде тіркелуді ұсынады.

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұл "схеманың" заңды негізі жоқ екенін және ол азаматтарды жаңылыстыратынын ресми түрде түсіндіреді.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, бала күтімі бойынша демалыста отырған әйелдің жұмыс орны сақталады, сондықтан ол жұмыссыз деп танылмайды. Жұмыссыз мәртебесі тек нақты жұмыс іздеп жүрген және жұмысқа кірісуге дайын адамдарға ғана беріледі.

Сондай-ақ жұмысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлем тек міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға тағайындалатынын еске саламыз. Олар жұмыссыз ретінде тіркеліп, белгіленген талаптарды орындауы тиіс. Төлем алушы жұмысқа орналасқан жағдайда бұл туралы мансап орталығын уақтылы хабардар етуге міндетті. Егер жалған мәліметтер ұсынылса, төленген қаражат заңнамада белгіленген тәртіппен қайтарылатын болады.

Министрлік сондай-ақ әлеуметтік төлемдерді алу мақсатында әдейі жалған мәліметтер беру алаяқтық ретінде бағалануы мүмкін екенін ескертеді. Осындай жалған нұсқаулықтарды тарататын тұлғалар да жауапкершілікке тартылуы ықтимал.

2025 жылы еліміздің 12 өңірінде алаяқтық фактілері бойынша 30-дан астам қылмыстық іс қозғалды. Бес өңірде қазірдің өзінде 7 сот үкімі шығарылды. Тергеу барысында азаматтардың әлеуметтік желілердегі (соның ішінде Instagram-дағы) жарнамалық жарияланымдарға сеніп, әлеуметтік төлемдерді заңсыз алу схемаларына тартылғаны анықталды.

Осыған байланысты азаматтарды мессенджерлер мен әлеуметтік желілердегі бейтаныс адамдарға сенбеуге, жеке деректерін бөгде тұлғаларға бермеуге және ақпараттың тек ресми көздерін пайдалануға шақырамыз.

Әлеуметтік қолдау шаралары туралы толық ақпарат enbek.gov.kz сайтында, Министрліктің әлеуметтік желілердегі ресми аккаунттарында, сондай-ақ 1414 нөмірі бойынша байланыс орталығы арқылы қолжетімді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Еңбек министрлігі "өтемақылардың" жиілігінің артуы туралы маңызды мәлімдеме жасады
17:54, 12 ақпан 2024
Еңбек министрлігі "өтемақылардың" жиілігінің артуы туралы маңызды мәлімдеме жасады
Қазақстандықтарға жаңа әлеуметтік көмек: Еңбек министрлігі ақпараттық хабарламаға жауап берді
10:11, 28 қараша 2023
Қазақстандықтарға жаңа әлеуметтік көмек: Еңбек министрлігі ақпараттық хабарламаға жауап берді
Еңбек министрлігі Оңтүстік Кореяда заңсыз жүрген қазақстандықтарға ескерту жасады
12:08, 09 қазан 2025
Еңбек министрлігі Оңтүстік Кореяда заңсыз жүрген қазақстандықтарға ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: