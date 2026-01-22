#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Қоғам

Алматыда "қымыз ішіп" көлік басқаратын жүргізушілер көбейген - ұлттық сусын ішімдікке жата ма

Алматыда &quot;қымыз ішіп&quot; көлік басқаратын жүргізушілер көбейген - ұлттық сусын ішімдікке жатады ма , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 16:04 Сурет: wikimedia
"Ішімдік ішкен жоқпын – қымыз ішкенмін". Соңғы уақытта мас күйде көлік басқарған жүргізушілер әңгімені дәл осы сөздерден жиі бастайтын болған. Медеу ауданы прокуратурасы 2025 жылдың қорытындысы бойынша Алматыда мас күйде көлік жүргізгені үшін 2801 жүргізуші жауапқа тартылғанын мәлімдеді.

Соның ішінде 120-дан астам жағдайда ұсталған азаматтар алкоголь емес, "ұлттық сусын" – қымыз немесе бал қымыз ішкенін айтқан.

Алматы қаласының прокуратурасы бұл мәселеге қатысты түсініктеме берді:

"Сусынның атауының құқықтық маңызы жоқ. Қымыз – табиғи ашыту арқылы дайындалатын өнім. Оны дайындау барысында этил спирті түзіледі және дәл осы спирт медициналық куәландыру кезінде анықталады. Жүргізушінің ағзасында алкогольдің болуы – жауапкершілікке тартудың негізі болып табылады, ал сусынның шығу тегі немесе мәдени құндылығы есепке алынбайды. Қазақстан Республикасының заңнамасы этил спирті бар кез келген сусынды, оны алу тәсіліне қарамастан, алкоголь өнімдеріне жатқызады. Сондықтан "ұлттық өнім" деген сілтеме жауапкершіліктен босатпайды және жеңілдететін мән-жай болып саналмайды", – делінген қадағалау органының хабарламасында.

Прокуратура өкілдері бұл жерде дәстүр мен мәдениет туралы емес, жол қауіпсіздігі туралы сөз болып отырғанын ерекше атап өтті.

"Алкоголь бар сусындарды тұтынғаннан кейін көлік басқару – жүргізушінің өз өмірі мен денсаулығына ғана емес, жол қозғалысының өзге қатысушыларына да үлкен қауіп төндіреді", – деп ескертті ведомство.

Қорытындылай келе, прокуратура "қымыз ішіп рөлге отыру – ақталу емес, кең тараған қате түсінік" екенін атап өтті. Мұндай әрекет жүргізуші куәлігінен айырылуға және өзге де құқықтық салдарға әкелуі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда алаяқтарға алданған тұрғындардың 700 млн теңгесі қайтарылды
19:37, Бүгін
Алматыда алаяқтарға алданған тұрғындардың 700 млн теңгесі қайтарылды
22 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
19:26, Бүгін
22 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Армения премьер-министрі, ФИФА президенті: Тоқаев Давоста кімдермен кездесті
19:01, Бүгін
Армения премьер-министрі, ФИФА президенті: Тоқаев Давоста кімдермен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: