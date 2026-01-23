#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Қоғам

Алматы неке қию көрсеткіші бойынша елімізде көш бастап тұр

РАГС (ЗАГС), регистрация брака, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 10:43 Фото: Zakon.kz
Оңтүстік астанада 2025 жылы 18 мыңнан аса жұп теңін тауып қосылған. Биыл шаңырақ көтерген жас отбасылардың саны 700-ге жуықтаған. Осылай Алматы елімізде неке қию көрсеткіші бойынша көш басында, деп хабарлайды Zakon.kz.

Неке қию рәсімі – әр адамның өміріндегі маңызды әрі жауапты сәттердің бірі. Дәл осы кезден бастап екі жүрек бірге соғып, жас жұбайлар бір мақсат пен бір мүдде жолында қадам жасай бастайды. Almaty.tv телеарнасының ақпаратынша, қазір бұл міндетті атқару айтарлықтай жеңілдей түскен. "Егов" пен екінші деңгейдегі банктердің қосымшасы арқылы жас жұбайлар 15 күн бұрын өтініш тастаса жеткілікті. Ал одан кейін халыққа қызмет көрсету орталықтарына келіп, куәлігін ала алады.

Мамандардың айтуынша, шаһарда бір күнде шамамен 90-ға жуық неке қию рәсімі өтеді. Отау құруға ұмтылғандардың орташа жас мөлшері қалыңдықтар үшін – 28, ал жігіттер үшін – 31 жас екен. Ерекшелік те жоқ емес, әрине. 2025 жылы өтініш тастап, тағдырын тоғыстырғандардың қатарында 80-ді алқымдаған тұрғындар да бар.

"2025 жылы Алматы қаласында 18 445 жұптың некесі қиылды. Бұл шаһардың осы бағытта бірнеше жылдан бері жоғары кеөрсеткішті сақтап келе жатқанын көрсетеді. Оған жүйеде жасалып жатқан өзгерістер де әсер етіп отыр. Бұдан бөлек, маңызды рәсімді салтанатты түрде атқарғандардың да қарасы қалың. Көбі жаз айларында келеді. Осы мезгілде қосылғысы келген жұптардың саны артады", – деді Бостандық ауданы АХАТ бөлімінің басшысы Әйгерім Әбілсейітова

Бұған дейін елімізде қызылшаға шалдыққандар көбейіп жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мал ұрлығы бойынша қай өңір көш бастап тұр - ҚР ІІМ
19:37, 03 ақпан 2025
Мал ұрлығы бойынша қай өңір көш бастап тұр - ҚР ІІМ
Қазақстандағы жүк тасымалы бойынша Шымкент көш бастап тұр
12:53, 15 қараша 2024
Қазақстандағы жүк тасымалы бойынша Шымкент көш бастап тұр
Футбол: ҚПЛ-2024 кестесінде "Тобыл" мен "Астана" командалары көш бастап тұр
21:54, 07 наурыз 2024
Футбол: ҚПЛ-2024 кестесінде "Тобыл" мен "Астана" командалары көш бастап тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: