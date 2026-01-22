Елімізде қызылшаға шалдыққандар көбейіп жатыр – негізінен егілмеген балалар
Астананың бас санитарлық дәрігері Айгүл Шағалтаева 2026 жылдың басынан бері қаладан 384 бастапқы қызылша жағдайы тіркелгенін, оның 234-і (61%) лабораториялық түрде расталғанын атап өтті.
"Ең алаңдататыны – науқастардың көпшілігі балалар. 234 расталған жағдайдың 218-і (93,2%) 14 жасқа дейінгі балаларға тиесілі. Расталған жағдайлар бойынша ауру көрсеткіші 100 мың адамға 14,8 құрайды", – деді ол.
Шағалтаеваның айтуынша, негізгі қауіпті топ – егілмеген балалар. Оларға барлық науқастардың шамамен 93,5%-ы немесе 219 жағдай келеді. Сонымен қатар, бұл балалардың 61,5%-ында (144 бала) ата-аналардың вакцинадан бас тартуы себеп болған.
"Тағы 26,5% науқастар – вакцина жасына жетпеген балалар. Бұл бүлдіршіндер әсіресе осал, себебі олардың қорғанысы тікелей қоршаған адамдардың егілгендік деңгейіне – яғни жалпы иммунитетке байланысты. Балабақшаларға баратын балалар науқастардың 14%-ын құрайды, бұл балалар ұжымындағы тығыз байланыспен түсіндіріледі. Мектеп оқушылары – 7%, ал студенттер – 5% науқас құрайды. Қалған халық топтарына шамамен 10% жағдай келеді, оған егілмеген немесе иммунитетін жоғалтқан ересектер кіреді", – деді спикер.
Медициналық мамандардың айтуынша, қызылша – өте жұқпалы вирус инфекциясы: науқаспен байланыста 90–95% қорғанысы жоқ адамдар жұқтыру қаупіне ие. Вирус ауа-тамшы жолымен таралады – жөтелгенде, түшкіргенде және тіпті қарапайым сөйлесу кезінде де жұғады және жабық бөлмелерде ауаның ішінде 2 сағатқа дейін сақтала алады.
"Қазіргі уақытта Астанадағы емханаларда жоспарлы екпелерді өткізіп алған балалар мен жасөспірімдер үшін "қалпына келтіретін" вакцинация жүргізілуде. Сонымен қатар, егілмеген немесе вакцина мәртебесі белгісіз адамдарға науқаспен байланыстан кейін 72 сағат ішінде жедел иммундау жасалып, аурудың дамуын болдырмауға және вирус тізбегін үзуге мүмкіндік беріледі", – деп қорытындылады Астананың бас санитарлық дәрігері.
Еске салсақ, 2025 жылғы 25 қыркүйекте инфекционист Динагүл Баешева қызылшаның ең қауіпті асқынулары туралы айтқан болатын. Оларға пневмония, бронхит, отит және синусит түріндегі бактериялық асқынулар жатады.