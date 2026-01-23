#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Қоғам

Жаңбыр, қар, көктайғақ: 24 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

Жаңбыр, қар, көктайғақ: 24 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 21:06 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 24 қаңтарда елдің бірнеше өңіріне қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарныда қар, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Түнде облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарныда, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында, таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с. Түркістанда күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.

Шымкентте күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.

Қарағанды облысының батысында, шығысында қар, жаяу бұрқасын күтіледі.

Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Жезқазғанда күндіз қар, жаяу бұрқасын күтіледі.

Қызылорда облысының солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі.

Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Облыстың солтүстігінде, орталығында көктайғақ күтіледі. Ақтауда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Атырау облысының шығысында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман. Атырауда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Шығыстан, солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың орталығында екпіні 15-18 м/с күтіледі.

Жамбыл облысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі.

Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Павлодар қ.: 24 қаңтарда тұман күтіледі

Абай облысында қар, бұрқасын, күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында қар, бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады, түнде облыстың оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с.

Шығыс Қазақстан облысында қар, бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады, облыстың солтүстігінде екпіні 15-20 м/с.

Қостанай облысының оңтүстігінде қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман Қостанайда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман. Жел шығыстан, солтүстік-шығыстан соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Оралда тұман күтіледі.

Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында қар, жаяу бұрқасын күтіледі.

Жетісу облысының шығысында, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
22 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
19:26, 22 қаңтар 2026
22 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Тұман, көктайғақ, аяз: 21 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
19:15, 20 қаңтар 2026
Тұман, көктайғақ, аяз: 21 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Қар, аяз, көктайғақ: дүйсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
17:45, 18 қаңтар 2026
Қар, аяз, көктайғақ: дүйсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: