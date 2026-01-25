#Халық заңгері
Қоғам

Жетісу облысында жантүршігерлік жол апатынан бес адам опат болды

Жетісу облысында жантүршігерлік жол апатынан бес адам опат болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 09:33 Сурет: видео скрині
24 қаңтар күні шамамен сағат 15:30-да Жетісу облысы Ақсу ауданында "Көшкентал — Қапал" автожолының 4-шақырымында екі автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, Toyota Avalon және Toyota Camry маркалы автокөліктер соқтығысқан.

Оқиға орнына жедел түрде тергеу-жедел тобы шығып, алғашқы тергеу әрекеттері жүргізілуп жатыр.

Жол-көлік оқиғасы салдарынан 5 адам қаза тапты. Әртүрлі дәрежедегі дене жарақатын алған 2 жолаушы медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жеткізілді.

"Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, барлық нұсқалар қарастырылып жатыр. Тергеп-тексеру барысы Департамент басшылығының бақылауында", — делінген хабарламада.

Полиция қаза тапқандардың жақындары мен туыстарына қайғыра көңіл айтты.

Айдос Қали
