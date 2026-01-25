#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
503.35
590.63
6.62
Қоғам

Михаил Шайдоров Бейжіңдегі Төрт құрлық чемпионатында бесінші орынға ие болды

Михаил Шайдоров Бейжіңдегі Төрт құрлық чемпионатында бесінші орынға ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 15:05 Сурет: olympic.kz
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Қытайдың Бейжің қаласында өтіп жатқан Төрт құрлық чемпионатындағы өнерін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қысқа бағдарламадан кейін қазақстандық спортшы аралық есепте төртінші орында тұрған болатын. Еркін бағдарламада Шайдоров 175,65 ұпай жинап, екі бағдарлама қорытындысы бойынша 266,20 ұпаймен жалпы есепте бесінші орынға тұрақтады.

Жапониялық Као Миура 273,73 ұпаймен жеңіске жетті. Күміс жүлдені Оңтүстік Корея өкілі Ча Джун Хван (273,62) иеленсе, қола медаль тағы бір жапониялық спортшы Сота Ямамотоға (270,07) бұйырды.

Диас Жиренбаев жарысты 20-орында (185,43) аяқтаса, Олег Мельников 21-сатыға жайғасты (164,34).

Айта кетейік, Михаил Шайдоров 2026 жылы өтетін қысқы Олимпиада ойындарында Қазақстан намысын қорғайды. Аталған дүбірлі дода 6 ақпанда салтанатты түрде ашылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Төрт құрлық чемпионатында тоғызыншы орынға ие болды
23:10, 23 қаңтар 2026
Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Төрт құрлық чемпионатында тоғызыншы орынға ие болды
Төрт құрлық чемпионаты: Михаил Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан қысқа бағдарламада төртінші орынға ие болды
17:05, 24 қаңтар 2026
Төрт құрлық чемпионаты: Михаил Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан қысқа бағдарламада төртінші орынға ие болды
Михаил Шайдоров төрт құрлық чемпионатын тамаша көрсеткішпен бастады
17:39, 20 ақпан 2025
Михаил Шайдоров төрт құрлық чемпионатын тамаша көрсеткішпен бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: