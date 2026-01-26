Алматыда жүкті әйелдің жүрегіне бірегей операция жасалды
Жүректің эхокардиографиясының (УДЗ) бақылауымен жүкті науқас, 23 аптада, туа біткен жүрек ақауы – екіншілік жүрекшелер қалқасының ақауы диагнозымен жергілікті жансыздандырумен және толық есінде ота жасалды. Бұл жағдайда әйел мен ұрық үшін рентгендік жүктеме қаупі толығымен алынып тасталады.
Науқас алғашқы босануды күтті және тіркелген жері бойынша емханада кардиологтың динамикалық бақылауында болды. Жүктілік дамыған сайын оның жағдайы жүрек-қан тамырлары жүктемесінің жоғарылауына байланысты нашарлады, бұл хирургиялық араласуды қажет етті.
Окклюдердің ақауды аз инвазивті эндоваскулярлық жабуын Қалалық кардиология орталықтың интервенциялық кардиологтары Астана қаласының UMC жүрек орталығының командасымен бірлесіп орындады.
Операцияның басты ерекшелігі рентген сәулелерін қолданбай ультрадыбыстық бақылаумен араласу болды. Стандартты тәжірибеде мұндай операциялар жүктілік кезінде ұрыққа ықтимал қауіп төндіретін рентгендік бақылаумен жасалады. Ультрадыбыстық навигацияны қолдану радиациялық жүктемені толығымен алып тастауға және ана үшін де, болашақ бала үшін де қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі
Қазіргі уақытта науқастың жағдайы тұрақты, ана мен ұрықтың өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Жүктілік мамандардың бақылауымен жалғасады.