Алматыда жүрекке алғаш рет трансплантация жасалған науқас ауруханадан шығарылды
Қазіргі уақытта оның жағдайы тұрақты. Бұл туралы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері айтты.
Аталған науқас – созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің соңғы сатысына шалдыққан 34 жастағы азамат. Ол бұған дейін жүрек ауыстыру отасын күтіп, республикалық кезекте тұрған.
Бес сағаттан астам уақытқа созылған жүрек ауыстыру отасы сәтті аяқталды. Күрделі отаны Алматы қалалық кардиологиялық орталығының білікті мамандарынан құралған мультидисциплинарлық команда Астанадағы University Medical Center дәрігерлерімен бірлесіп жасады. Оған Қалалық кардиологиялық орталықтың директоры Ермағамбет Қуатбаев пен UMC корпоративтік қоры басқарма төрағасы, профессор Пя Юрий Владимирович жетекшілік етті. Қажетті қолдау көрсету үшін UMC мамандары Алматыға жедел түрде келді.
Қалалық кардиологиялық орталықта жоғары технологиялық ота жасауғамбарлық қажетті жағдай жасалған. Мұнда білікті кардиологтар, кардиохирургтер, анестезиолог-реаниматологтар, перфузиологтар мен операциялық мейірбикелер қызмет атқарады. Заманауи диагностикалық және емдеу әдістері енгізіліп, халықаралық стандарттарға сай жабдықтар қолданылады.
Сауыққан науқас дәрігерлер мен медицина қызметкерлеріне шынайы ризашылық білдіріп, әрбір кезеңде көрсетілген қамқорлық пен кәсіби біліктілікті ерекше атап өтті. Оның айтуынша, бүгінде ол жақындарының жанында болып, өмірге қайта оралудың қадірін бұрынғыдан да жақсы сезінеді.
"Ауруымның бәрі энергетик сусындардан басталды. Басында күніне бір бөтелкемен шектелсем, кейін күн сайын 8-10 энергетикалық сусынға дейін жеттім. Мұның соңы ауыр диагнозға әкелетінін аңғармаппын. Бүгін мен дәрігерлердің жанкешті еңбегінің арқасында тірімін. Енді денсаулықтың адам өміріндегі ең үлкен байлық екенін анық түсіндім", – деді науқас.
Ауруханадан шыққаннан кейін науқас тіркелген емханасында дәрігерлердің тұрақты бақылауында болады. Жүрек трансплантациясын қоса алғанда, стационарлық ем, қажетті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, оңалту және кейінгі медициналық бақылау мемлекеттік кепілдік берілген тегін медициналық көмек аясында мемлекет есебінен көрсетіледі.
Еске сала кетейік, артериялық гипертензияның ауыр түрімен ауырған, инсульт алған 50 жастағы әйел донор болды. Алматы қалалық орталық клиникалық ауруханасына шұғыл түрде жеткізілгеннен кейін дәрігерлер консилиумы оның ми өлімін анықтап, мәйіттік донорға рұқсат берді. Марқұмның туыстары келісімін берген соң донорлық үдеріс ұйымдастырылды.