Қоғам

"Энергетикалық сусын ішпеңіздер!". Алматыда ер адамға алғаш рет жүрек трансплантациясы жасалды

Ота, Алматы, жүрек трансплантациясы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 22:31 Сурет: ҚР ДСМ баспасөз қызметі
Алматының қалалық кардиологиялық орталығынан жүрек трансплантациясы жасалған алғашқы науқас босап шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылы 25 желтоқсанда Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Науқас дәрігерлерге және қалалық жүрек орталығының барлық медициналық қызметкерлеріне құтқарылған өмірі үшін шын жүректен алғысын білдірді. 

"Мен адамдарға ескерткім келеді: энергетикалық сусындарды ішпеңіздер. Мен үшін бәрі осыдан басталды. Алдымен күніне бір бөтелке, содан кейін күніне 8-10 энергетик тұтынатын болдым. Ауыр диагнозға тап болғанға дейін оған мән берген жоқпын. Бүгін мен қолымнан келгеннің бәрін жасаған дәрігерлердің арқасында тірімін. Енді өз денсаулығыма ұқыпты қараудың қаншалықты маңызды екенін түсіндім", - дейді ол. 

Ауруханадан босап шыққан науқас емханада тіркелген жері бойынша динамикалық бақылауда болады.

Жүректі трансплантациялауды, стационарда емдеуді, шығарылғаннан кейін қажетті дәрілік препараттармен қамтамасыз етуді, сондай-ақ одан әрі оңалту мен бақылауды қоса алғанда, барлық медициналық көмек ТМККК шеңберінде мемлекет есебінен тегін ұсынылады.

Ер адамға инсульт алған артериялық гипертензияның ауыр ағымы бар 50 жастағы әйел донор болды.

"Алматының Орталық қалалық клиникалық ауруханасына шұғыл госпитализациядан кейін дәрігерлер консилиумы мидың өлімін анықтап, қайтыс болғаннан кейінгі донорлық мүмкіндігін растады. Туыстары келісім берді, содан кейін донорлық процесс ұйымдастырылды", делінген ДСМ хабарламасында.

Дәрігер, ота, Алматы, жүрек трансплантациясы, энергетикалық сусын, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 22:31

Сурет: ҚР ДСМ баспасөз қызметі

Айта кетсек, Ақтауда сирек ота жасалып, клиникалық өлім жағдайына түскен науқас аяғына тұрғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
