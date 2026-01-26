Прокуратура жүйесінде қызметтік көшуге байланысты жаңа төлем тәртібі енгізілді
Ережелерге қызметтік ауысу және көшу кезінде көтеру жәрдемақысын төлеу тәртібін белгілейтін жаңа бөлім қосылды.
Прокуратура органдары қызметкерінің бір елді мекеннен екінші елді мекенге, 50 км-ден артық қашықтыққа көшуі немесе қызметтік көтерілісі кезінде:
- қызметкерге екі айлық жалақы мөлшерінде көтеру жәрдемақысы төленеді;
- оның отбасы мүшелеріне (бірге көшкен жағдайда) айлық жалақының жартысы көлемінде төленеді.
Көтеру жәрдемақысын есептеу қызметкердің тағайындалған күнгі жалақысы бойынша жүргізіледі.
Егер жұбайлар екеуі де прокуратура жүйесінің қызметкері болса, жәрдемақыны отбасының қалған мүшелеріне біреуіне ғана олардың таңдауына сәйкес тағайындайды.
Сондай-ақ, прокуратура органдары қызметкерінің қызметтік ауысу немесе көтерілісі кезінде:
- жеке мүлкін 10 тоннаға дейін тасымалдау шығыны,
- теміржол, су және автокөлікпен жол жүру шығыны (қызметкермен бірге көшкен отбасы мүшелері үшін де) бюджет қаражаты есебінен өтеледі.
Автокөлік жолдарының ұзындығы шығу және тағайындалған елді мекен шекаралары арасындағы ара қашықтық бойынша есептеледі. Ара қашықтық ең қысқа жол бойынша анықталады, автокөлік жолының сапасына немесе типіне қарамастан.
Көтеру жәрдемақысын төлеудің негізі – қызметкерге қатысты ресми бұйрық.
Көтеру жәрдемақысын төлеу үшін қажетті құжаттар мен отбасы мүшелерінің тізімі анықталды
Көтеру жәрдемақысын төлеу туралы бұйрық келесі құжаттар тапсырылғаннан кейін ғана шығарылады:
- ерікті түрде жазылған рапорт;
- мүлікті тасымалдауға қатысты құжаттар (шарт, тауар-транспорт накладнаясы, атқарылған жұмыстар актісі, кассалық чектің көшірмесі, кіріс кассалық ордері, шот-фактура);
- жол жүру құжаттары;
- қызметкердің тағайындалған күнгі отбасы құрамы туралы анықтама, прокуратура органдарының кадр бөлімінен берілген;
- отбасы мүшелерінің туыстығын растайтын құжаттардың көшірмелері;
- 23 жасқа дейінгі тұлғалардың күндізгі оқу бөліміне қатысып жатқаны туралы оқу орнының анықтамасы;
- ата-аналарының өзіндік табыс көзі жоқ екендігі туралы құжаттар, олар қызметкерге тәуелді болып есептеледі.
Қызметкердің отбасы мүшелері мыналарды қамтиды:
- жұбайы, бірлескен немесе бір жұбайдың кәмелетке толмаған балалары (асырап алынған, тәуелді немесе қамқорлықта);
- жұбайдың (жұбайының) күндізгі оқу бөліміне қатысып жатқан 23 жасқа дейінгі балалары;
- мүгедек балалар (асырап алынған, тәуелді немесе қамқорлықта) және жұбайдың мүгедек 18 жасқа дейінгі балалары;
- қызметкерге тәуелді ата-аналары мен жұбайының ата-аналары.
Сонымен қатар, тәуелді тұлғаларға қызметкердің кірісіне сүйене отырып күнелтетін және өз табыс көзі жоқ құқық қорғау органдары қызметкерінің отбасы мүшелері де жатады.
Бұйрық 2026 жылғы 3 ақпанда күшіне енеді.
Еске сала кетейік, бұған дейін прокуратура қызметкерлері мен тергеушілердің адвокат лицензиясын алу үшін аттестациядан өтетіні хабарланған болатын – ҚР Әділет министрлігі осыған арналған бұйрық жобасын әзірлеген.