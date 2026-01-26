Жасанды интеллект және ақпараттық қауіпсіздік: Қасым-Жомарт Тоқаев маңызды мәселелерді көтерді
2026 жылғы 26 қаңтарда Президент Бас прокуратурадағы кеңес өткізіп, деструктивті контенттің таралуы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қасым-Жомарт Тоқаев технологиялардың жедел дамуы ақпараттық кеңістіктің елеулі трансформациясымен қатар жүретінін атап өтті.
"Технологияның қарқынды дамуы ақпараттық кеңістіктің түбегейлі трансформациясына жол ашады. Қоғамды жікке бөліп, азаматтарды бір-біріне қарсы қоятын деструктивті ақпарат таратуға бейіл адамдар да бар. Мұның бәрі өшпенділікке бастайтын ешкімге қажетсіз, тіпті қауіпті пікірталасқа жалғасады. Жасанды интеллектіні осындай адамдар ақпараттық қаруға айналдырып, заңға қайшы келетін контенттерді көптеп тарата бастайды. Бұған жол беруге болмайды. Ондай әрекеттерге құқықтық баға беріп, жауапкершілікке тарту қажет. Азаматтарға деструктивті контентті таратудың құқықтық салдары жөнінде үнемі түсіндіру жұмыстарын жүргізген жөн". Қасым-Жомарт Тоқаев
Мемлекет басшысы сондай-ақ Ұлттық құрылтайдағы отырыста патриотизмге қатысты өз ойын білдіргенін еске салды.
"Ұлттық құрылтай отырысында мен отаншылдық ұғымы туралы пікірімді айттым. Отаншылдық, бұл жай ұран емес, отаншылдық дегеніміз – қасиетті сезім, мұның әсіреұлтшылдыққа еш қатысы жоқ. Қазақстанда біз отаншылдық ұғымына жауапкершілік және жасампаздық тұрғысынан қарауымыз керек, яғни отаншыл азамат ең алдымен жауапкершілігі жоғары және жасампаз азамат болуға тиіс. Отанға деген сүйіспеншілік – саяси ұпай жинау немесе қызметтік мансап жасау емес, бұл – Отаныңа жақсылық жасау, еліңе пайда әкелу деген сөз". Мемлекет басшысы
Сонымен қатар, кеңес барысында Тоқаев Үкіметке енгізілген барлық цифрлық шешімдерге талдау жүргізіп, тексеру тапсырмасын берді.
