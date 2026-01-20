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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев Арал мәселесін көтерді

Мемлекет басшысы Арал мәселесін көтерді , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 14:35 Сурет: wikipedia
2026 жылғы 20 қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайдың V отырысында Арал мәселесіне тоқталып өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қызылордаға келіп тұрып, Арал мәселесіне тоқталмай кету мүмкін емес екенін айтты

"Аралды құтқару – барша адамзат үшін әлі де өте өзекті міндет. Мен бұл мәселе туралы халыққа Жолдауымда айттым. Жылдар бойы жүргізілген жұмыстың арқасында Солтүстік Аралды құтқарып қалдық. Қашқан теңіз қайтып, кіші Аралдың қалпына келе бастағанына біраз жыл болды. Қазір Көкарал бөгетін биіктету шаралары қолға алынып жатыр. Жоба осы жылдың соңында басталады. Кіші Аралдың суының көлемін айтарлықтай көбейтуге мүмкіндік болады. Бірақ бұл – тек біздің қолымызда тұрған мәселе емес. Қазақстандағы ірі өзендердің көбі бастауын көрші мемлекеттерден алады. Дарияның басында тұрған елдердің су саласындағы саясатына байланысты Сырдың суы теңізге әр кезде әртүрлі көлемде жетеді",- деді ол.

Оның сөзінше, демек көп түйткілдің шешімі су саласындағы шебер дипломатияға байланысты.

"Қазір Орталық Азия елдерінің бәрімен су ресурстарын бірлесе пайдалану туралы келісімдер жасалды. Түптеп келгенде, Арал ғана емес, Каспийдің, Балқаштың, Ертістің тағдырын шешу үшін көршілермен мәмілеге келіп, келісімдерге қол қоюымыз қажет". Мемлекет басшысы

Президент су – еліміз үшін стратегиялық ресурс екенін баса айтты.

"Біз су мәселесімен жүйелі түрде айналысуымыз керек. Мен былтыр Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында Халықаралық су ұйымын құруды ұсындым. Біріккен Ұлттар Ұйымын реформалау барысында осы мәселені алға қарай жылжытуымыз қажет. Алдағы сәуірде Астанада Халықаралық экология саммиті өтеді. Жиында Аралды құтқару қорына мүше мемлекеттер басшыларымен Арал мәселесін талқылаймыз. Кіші Аралдың қалпына келуі бүкіл Сыр өңірін одан әрі көркейтуге жол ашады деп үміттенеміз".

Бұған дейін мемлекет басшысы Қызылорда облысының әлеуетіне тоқталып өткен болатын.

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Ботагөз Ақиқат
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