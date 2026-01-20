#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Саясат

Көмір энергетикасы саласында маңызды жобаларды іске қосу қажет – Тоқаев

Уголь, добыча угля, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 15:18 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 20 қаңтарда V Ұлттық Құрылтай отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда көмір энергетикасын дамыту маңыздылығын атап өтті.

Мемлекет басшысы, қазіргі уақытта елде өндірілетін 123 миллиард киловатт-сағат электр энергиясы барлық жоспарларды сәтті жүзеге асыруға жеткіліксіз.

"Бұл туралы мен қауіпсіздік кеңесінің соңғы отырысында да нақты атап өттім. Яғни, еліміздің бәсекелік артықшылықтары толық пайдаланылмай отыр. Қазақстанда көмір қоры өте зор – шамамен 33 миллиард тонна. Қазіргі тұтыну деңгейінде бұл қор 300 жылға жетеді. Жыл сайынғы өндіру 110 миллион тоннаны асып түседі, бұл елімізді әлемдік деңгейде алдыңғы қатарға шығарды. Көмір – стратегиялық активіміз, оны соңғы технологияларды қолдана отырып, қоршаған ортаға зиянсыз пайдалану қажет, — деді Тоқаев.

Президент атап өткендей, бұл тұрғыда рационалды ой бар.

"Көмір энергетикалық жобаларына ұлттық жоба мәртебесін беру қажет. Үкіметке бұл мәселені 20 наурызға дейін шешу тапсырылды. Күн тәртібінде маңызды жобаларды жедел жүзеге асыру бар: Көкшетау, Семей және Өскеменде жаңа жылу электр станцияларын салу. Шешімнің кешігіп жатқаны белгілі, ал халық күтуде. Менің талаптарым үкімет пен "Самұрық-Қазына" қоры тарапына бағытталған. Курчатовтағы электр станциясын, ГРЭС-2 қосымша энергоблоктарын уақытылы іске қосу және Экібастұздағы ГРЭС-3 құрылысына кірісу қажет. Энергожүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін баланстық қуаттарды жедел енгізу керек, ең алдымен газ генерациясына қатысты. Табиғи газ әлеуеті жаңа кен орындарын іздеу арқылы күшейтілуі мүмкін. Өкінішке қарай, газ өндіру деңгейі экономикамыздың өскен қажеттіліктерінен артта қалып отыр, — деді Президент.

Еске салайық, бұған дейін Қызылордада Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Ұлттық Құрылтай басталған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев жаңа Салық кодексін түзету қажеттігін айтты
15:26, Бүгін
Тоқаев жаңа Салық кодексін түзету қажеттігін айтты
Тоқаев Қазақстанда вице-президент лауазымын енгізу ұсынысын түсіндірді
15:09, Бүгін
Тоқаев Қазақстанда вице-президент лауазымын енгізу ұсынысын түсіндірді
Арнайы концепция қажет емес – Тоқаев Қазақстандағы патриотизмнің мәнін түсіндірді
13:11, Бүгін
Арнайы концепция қажет емес – Тоқаев Қазақстандағы патриотизмнің мәнін түсіндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: