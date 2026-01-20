Көмір энергетикасы саласында маңызды жобаларды іске қосу қажет – Тоқаев
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 20 қаңтарда V Ұлттық Құрылтай отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда көмір энергетикасын дамыту маңыздылығын атап өтті.
Мемлекет басшысы, қазіргі уақытта елде өндірілетін 123 миллиард киловатт-сағат электр энергиясы барлық жоспарларды сәтті жүзеге асыруға жеткіліксіз.
"Бұл туралы мен қауіпсіздік кеңесінің соңғы отырысында да нақты атап өттім. Яғни, еліміздің бәсекелік артықшылықтары толық пайдаланылмай отыр. Қазақстанда көмір қоры өте зор – шамамен 33 миллиард тонна. Қазіргі тұтыну деңгейінде бұл қор 300 жылға жетеді. Жыл сайынғы өндіру 110 миллион тоннаны асып түседі, бұл елімізді әлемдік деңгейде алдыңғы қатарға шығарды. Көмір – стратегиялық активіміз, оны соңғы технологияларды қолдана отырып, қоршаған ортаға зиянсыз пайдалану қажет, — деді Тоқаев.
Президент атап өткендей, бұл тұрғыда рационалды ой бар.
"Көмір энергетикалық жобаларына ұлттық жоба мәртебесін беру қажет. Үкіметке бұл мәселені 20 наурызға дейін шешу тапсырылды. Күн тәртібінде маңызды жобаларды жедел жүзеге асыру бар: Көкшетау, Семей және Өскеменде жаңа жылу электр станцияларын салу. Шешімнің кешігіп жатқаны белгілі, ал халық күтуде. Менің талаптарым үкімет пен "Самұрық-Қазына" қоры тарапына бағытталған. Курчатовтағы электр станциясын, ГРЭС-2 қосымша энергоблоктарын уақытылы іске қосу және Экібастұздағы ГРЭС-3 құрылысына кірісу қажет. Энергожүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін баланстық қуаттарды жедел енгізу керек, ең алдымен газ генерациясына қатысты. Табиғи газ әлеуеті жаңа кен орындарын іздеу арқылы күшейтілуі мүмкін. Өкінішке қарай, газ өндіру деңгейі экономикамыздың өскен қажеттіліктерінен артта қалып отыр, — деді Президент.
Еске салайық, бұған дейін Қызылордада Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Ұлттық Құрылтай басталған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript