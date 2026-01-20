Тоқаев жаңа Салық кодексін түзету қажеттігін айтты
2026 жылғы 20 қаңтарда V Ұлттық Құрылтай отырысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың ұсыныстарын ескере отырып, Салық кодексіне түзетулер енгізу қажеттігін атап өтті. Бұл шара сапалы экономикалық өсімді сақтау үшін маңызды.
Президенттің айтуынша, басты стратегиялық мақсат – сапалы экономикалық өсімді жоғалтпау.
"Осы мақсатта инфляцияны төмендету жұмысы жаңа инвестициялық циклді бастайды, экономика мен бизнес жаңа салық ережелеріне көшеді. Үкімет пен жергілікті атқарушы органдар біркелкі, қайшылықсыз фискалдық саясатты қамтамасыз етуі тиіс. Халықтың жаңа Салық кодексін қолдануға қатысты барлық орынды және конструктивті ұсыныстарын мұқият қарастырып, қажет түзетулер енгізу керек. Ақыр соңында, Салық кодексі – қасиетті жазба емес, оған түзетулер енгізуге болады", — деді Президент.
Сонымен қатар, Тоқаев қоғамның трансформацияланып отырған жағдайда тиімді кері байланыс арналарының аса маңызды екенін атап өтті. Азаматтардан түскен ұсыныстармен жүйелі жұмыс жүргізу арқылы олардың нақты қажеттіліктерін білу және үмітін уақытылы қанағаттандыру мүмкіндігі туады.
Еске салайық, V Ұлттық Құрылтай отырысы Қызылордада Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтіп жатыр.
