#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Саясат

Ұлттық Құрылтайда президент сайлауына қатысты маңызды ұсыныс көтерілді

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 14:45 Фото: gov.kz
2026 жылғы 20 қаңтарда өткен V Ұлттық Құрылтай отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекет басшысын кезектен тыс сайлау тәртібіне өзгеріс енгізу қажеттігін айтты.

Президенттің сөзінше, кәсіби заңгерлер Конституция мәтініне қатысты өз пікірлерін білдіріп, кейбір тұстарын нақтылау қажеттігіне назар аударған.

"Атап айтқанда, мемлекет басшысын сайлау мәселесі бойынша маңызды ұсыныс бар. Қолданыстағы Конституцияға сәйкес, президент өз міндетін атқара алмайтындай төтенше жағдай туындаса, оның өкілеттігі қалған мерзімге Сенат төрағасына беріледі. Ал Сенат төрағасы мемлекетті басқаруға қабілетсіз болған жағдайда, президент өкілеттігі белгіленген тәртіпке сәйкес тиісті лауазым иелеріне өтеді. Бұл жерде мәселенің түйіні – "қалған мерзім" деген сөз тіркесіне келіп тіреледі. Басқаша айтқанда, "қалған мерзім" 6 айға да, 6 жылға да созылуы мүмкін. Сондықтан Мемлекет басшысы мерзімінен бұрын қызметтен кеткен жағдайда, екі айдың ішінде кезектен тыс Президент сайлауы өтуі тиіс деген норма Ата заңда нақты белгіленуі қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысының айтуынша, бұл қадам халықаралық озық тәжірибеге толық сәйкес келеді.

"Еліміздің кез келген басшысы билікке сайлау арқылы, яғни заңды жолмен келуі керек. Бұл – мен үшін мызғымас ұстаным. Бұл норма болашақ мемлекет басшылары үшін де ешқашан өзгермейтін қағида болуы тиіс", – деп түйіндеді Президент.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда вице-президент лауазымын енгізіп, оны Конституцияда бекіту туралы ұсыныс айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент: Павлодар облысында деректерді өңдеу орталықтарының алқабы құрылады
14:41, Бүгін
Президент: Павлодар облысында деректерді өңдеу орталықтарының алқабы құрылады
Парламенттік реформа бойынша референдум қашан өтетіні белгілі болды
14:18, Бүгін
Парламенттік реформа бойынша референдум қашан өтетіні белгілі болды
Президент Сыр елі жайлы сөз қозғады
13:50, Бүгін
Президент Сыр елі жайлы сөз қозғады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: