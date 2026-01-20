Ұлттық Құрылтайда президент жемқорлыққа қарсы шаралар туралы айтты
Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 20 қаңтарда өткен V Ұлттық Құрылтай отырысында Әлеуметтік және медициналық сақтандыру қоры (ӘМСҚ) қызметіндегі жемқорлық мәселесін көтерді.
Президенттің айтуынша, кешенді тексеру қорытындысы қорда көптеген заң бұзушылықтар мен қаражатты ұрлау фактілерін анықтаған.
"Негізінен бұл қарапайым деректерді бұрмалау және мемлекеттік қаражатты ірі көлемде ұрлау мақсатында құжаттарды бұрмалау фактілері. Ел сапалы экономикалық өсім мен денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытуға күш пен қаражат жұмсап жатқанда, әлеуметтік салаға бөлінген қаржы қарапайым түрде жымқырылуда. 2024–2025 жылдары тек денсаулық сақтау саласын дамытуға мемлекет 7,8 трлн теңге бөлді. Бұл шамамен 15,5 млрд АҚШ долларына тең", — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы атап өткендей, мемлекет қаражатын білім беру мен денсаулық сақтау салаларына жұмсау азаматтардың өмірін жақсартуға бағытталған және әділ Қазақстан құру стратегиясына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
"Құқық қорғау органдарына жемқорлық схемасынан пайда көргендерді толық анықтау тапсырылды. Үкіметтің ӘМСҚ-ны Қаржы министрлігіне беру шешімін қолдаймын. Қордағы жағдай әлеуметтік сала басшыларының кәсібилігінің жоқтығы мен мемлекеттік мүдделерге бейжай қарауының салдары. Патриотизм жайлы айту тіптен қажет емес. Сондықтан мемлекеттік қызметшілердің адалдығына қойылатын талап әлі де өзекті. Биліктегі алаяқтар ұлттық қауіпсіздікке айқын қауіп төндіріп отыр. Медициналық сақтандыру қорында ірі қаражат ұрланып жатыр, ал жедел жәрдем қызметкерлері мен кейбір менеджерлер әлеуметтік талаптармен наразылық акциясына шығып отыр", — деп түйіндеді Президент.
Еске салайық, бұған дейін Қызылорда қаласында Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Ұлттық Құрылтай басталған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript