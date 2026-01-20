Экономистер мен энергетиктерге қатысты талап бар, кадрлық шешімдер қабылдауға тура келеді – президент
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 20 қаңтарда өткен V Ұлттық Құрылтай отырысында Қазақстанда авиация саласын дамытудың маңыздылығына тоқталды.
Президенттің айтуынша, еліміздің жаһандық логистика картасынан лайықты орын алуы үшін жүйелі жұмыс пен нақты іс-қимыл стратегиясы қажет.
"Үкіметке авиация саласында, әсіресе жүк тасымалы бағытында нақты нәтижелерге қол жеткізу міндеті қойылды. Қазақстанның әлі күнге дейін Еуразиядағы әуе жүк тасымалы орталығына айналмауы – менің ойымша, кешірілмейтін олқылық, тіпті ақылға қонбайтын жағдай. Мемлекеттік жүк әуе компаниясын құру бойынша үкімет дұрыс басқарушылық шешім қабылдамады. Бұл міндет неге екені белгісіз, теміржол компаниясы – "Қазақстан темір жолына" жүктелді. Егер үкімет тапсырманы орындай алмаса, бұл мәселені жеке құрылымдарға беру қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы негізгі түйткілдің бірі – авиациялық отынның бағасы екенін атап өтті.
"Авиаотынның бағасы тым жоғары, көршілес елдердің әуежайларымен салыстырғанда бәсекеге қабілетсіз. Шикі мұнай өндіретін елдің авиациялық керосин бағасы мұнай өндірмейтін мемлекеттерден қымбат болуы – ақылға сыймайды. Бұл жағдайға байланысты маған белгілі экономистерге қатысты елеулі талаптар бар. Энергетика саласының мамандарына да осыған ұқсас сын айтылуы тиіс. Кадрлық шешімдер қабылдауға тура келетін сияқты", – деп атап өтті Президент.
Сондай-ақ ол Қазақстанның басты стратегиялық мақсаты – сапалы экономикалық өсім қарқынын бәсеңдетпеу екенін тағы бір мәрте еске салды.
Айта кетейік, 2026 жылғы 20 қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев қоғам өкілдерінің ұсыныстарын ескере отырып, Салық кодексіне түзетулер енгізу қажеттігін де мәлімдеген болатын.
