Қоғам

Экономистер мен энергетиктерге қатысты талап бар, кадрлық шешімдер қабылдауға тура келеді – президент

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 14:52 Фото: unsplash
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 20 қаңтарда өткен V Ұлттық Құрылтай отырысында Қазақстанда авиация саласын дамытудың маңыздылығына тоқталды.

Президенттің айтуынша, еліміздің жаһандық логистика картасынан лайықты орын алуы үшін жүйелі жұмыс пен нақты іс-қимыл стратегиясы қажет.

"Үкіметке авиация саласында, әсіресе жүк тасымалы бағытында нақты нәтижелерге қол жеткізу міндеті қойылды. Қазақстанның әлі күнге дейін Еуразиядағы әуе жүк тасымалы орталығына айналмауы – менің ойымша, кешірілмейтін олқылық, тіпті ақылға қонбайтын жағдай. Мемлекеттік жүк әуе компаниясын құру бойынша үкімет дұрыс басқарушылық шешім қабылдамады. Бұл міндет неге екені белгісіз, теміржол компаниясы – "Қазақстан темір жолына" жүктелді. Егер үкімет тапсырманы орындай алмаса, бұл мәселені жеке құрылымдарға беру қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы негізгі түйткілдің бірі – авиациялық отынның бағасы екенін атап өтті.

"Авиаотынның бағасы тым жоғары, көршілес елдердің әуежайларымен салыстырғанда бәсекеге қабілетсіз. Шикі мұнай өндіретін елдің авиациялық керосин бағасы мұнай өндірмейтін мемлекеттерден қымбат болуы – ақылға сыймайды. Бұл жағдайға байланысты маған белгілі экономистерге қатысты елеулі талаптар бар. Энергетика саласының мамандарына да осыған ұқсас сын айтылуы тиіс. Кадрлық шешімдер қабылдауға тура келетін сияқты", – деп атап өтті Президент.

Сондай-ақ ол Қазақстанның басты стратегиялық мақсаты – сапалы экономикалық өсім қарқынын бәсеңдетпеу екенін тағы бір мәрте еске салды.

Айта кетейік, 2026 жылғы 20 қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев қоғам өкілдерінің ұсыныстарын ескере отырып, Салық кодексіне түзетулер енгізу қажеттігін де мәлімдеген болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
