Президент: Павлодар облысында деректерді өңдеу орталықтарының алқабы құрылады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 20 қаңтарда өткен V Ұлттық Құрылтай отырысында Павлодар облысында деректерді өңдеу орталықтарының алқабын құру жоспарланып отырғанын айтты.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы жаңа энергетикалық қуаттарды алдын ала іске қосудың маңыздылығына ерекше назар аударды.
Президенттің айтуынша, Үкімет Павлодар облысының әкімдігімен бірлесіп, Екібастұз энергетикалық алабының қуаттарына сүйене отырып, деректерді өңдеу орталықтарының алқабын салуды жоспарлап отыр.
"Бұл – жаман ұсыныс емес. Оның қалай жүзеге асатынын көрейік. Біз атом электр стансаларының құрылысы аяқталғанын күтпей-ақ, жаңа энергетикалық қуаттарды іске қосуымыз қажет. Атом электр стансасын салу – ұзақ мерзімді үдеріс. Сонымен қатар деректерді өңдеу орталықтарының энергия тұтынуы металлургиялық зауыттармен шамалас екенін ескеру керек. Сондықтан энергетикалық өзін-өзі қамтамасыз ету мәселесі мемлекеттік саясаттың ең маңызды бағыттарының бірі ретінде қарастырылуы тиіс", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өткен V Ұлттық Құрылтай отырысы Қызылорда қаласында өтіп жатыр.
