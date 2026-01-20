Тоқаев Қазақстанда вице-президент лауазымын енгізу ұсынысын түсіндірді
Фото: akorda.kz
2026 жылғы 20 қаңтарда V Ұлттық Құрылтай отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда вице-президент лауазымын құру ұсынысын жасап, оның маңыздылығын түсіндірді.
Мемлекет басшысы болашақ вице-президенттің міндеттері туралы айтып, бұл функцияларды Конституция мәтініне де енгізу қажеттігін атап өтті.
"Қолданыстағы Парламент қызметін қамтамасыз ететін кейбір аппарат құрылымдары мен мемлекеттік кеңесші лауазымы жойылады. Президент әкімшілігінің функционалы, құрылымы және басқару жүйесі практикалық қажеттілікке сәйкес реформаланады. Сіздер білетіндей, вице-президент лауазымы көптеген елдерде бар. Біздің жағдайда бұл лауазым мемлекетті басқару үдерісін тұрақтандырып, билік иерархиясын айқындайды", — деді Тоқаев.
Президент атап өткендей, бұл конституциялық жаңашылдық президенттік биліктің әлсіреуін білдірмейді.
"Керісінше, президенттік лауазым мемлекеттік жүйеде басты болып қала береді. Мен сенемін, Қазақстан президенттік республика ретінде табысты дамиды. Бұл саяси жүйеден бас тартуға болмайды. Халықаралық тәжірибе де дәл осы таңдау тиімді екенін көрсетеді. Ұсынылған мемлекеттік реформалар, соның ішінде бірпалаталы Парламент – Құрылтайға көшу, Халық Кеңесін құру және вице-президент лауазымын енгізу еліміздің дамуына күшті серпін береді, әлеуетін арттырады", — деді Мемлекет басшысы.
Ол сондай-ақ, елдегі барлық реформалар мемлекеттік мүдде мен халықтың әл-ауқатын бірінші орынға қою арқылы мұқият ойластырылғанын айтты.
