Қазақстанда вице-президент лауазымы енгізілмек
2026 жылғы 20 қаңтарда V Ұлттық Кұрылтай отырысында Қазақстанда жаңа лауазым – вице-президент институтын құру және оны Конституцияда заңдық түрде бекіту жоспары жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, вице-президентті тағайындау құқығы мемлекет басшысында болады, бірақ бұл Парламенттің қарапайым көпшілігінің келісімімен жүзеге асады.
"Халықта "бәріне өз уақыты келеді" деп бекер айтылмаған. Менің ойымша, бұл уақыт келген. Бүгін Ұлттық Кұрылтайдың соңғы отырысында маңызды жаңа ұсыныспен бөліскім келеді. Ұсынылып отырған жаңашылдық бірнеше жыл бойы жүйелі түрде құрастырылған саяси құрылымды толықтырады. Біз Республикадағы вице-президент институтын енгізу және оны Конституцияда заңдық түрде бекіту туралы айтып отырмыз. Вице-президентті тағайындау құқығы президентке тиесілі, Парламент қарапайым көпшілік дауыспен келісім береді. Оның өкілеттігін мемлекет басшысы өзі анықтайды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Вице-президенттің міндеттері президенттің тапсырмасы бойынша келесідей болуы мүмкін:
- Қазақстанның мүдделерін халықаралық форумдарда және шетелдік делегациялармен келіссөздерде көрсету;
- Президенттің мүдделерін Парламентте ұсыну;
- Елдегі және шетелдегі қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени-ағартушылық ұйымдармен өзара әрекеттесу;
- Президенттің басқа да тапсырмаларын орындау.
Сонымен қатар, Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда мемлекеттік кеңесші лауазымын жою және кейбір әкімшілік құрылымдарды қысқарту ұсынысын айтты.
Сондай-ақ, V Ұлттық Кұрылтай отырысында мемлекет басшысы жаңа мемлекеттік орган – Халық Кеңесін (Народный Совет) құру туралы да жариялады.
