#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Саясат

Қазақстанда вице-президент лауазымы енгізілмек

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 14:12 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 20 қаңтарда V Ұлттық Кұрылтай отырысында Қазақстанда жаңа лауазым – вице-президент институтын құру және оны Конституцияда заңдық түрде бекіту жоспары жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, вице-президентті тағайындау құқығы мемлекет басшысында болады, бірақ бұл Парламенттің қарапайым көпшілігінің келісімімен жүзеге асады.

"Халықта "бәріне өз уақыты келеді" деп бекер айтылмаған. Менің ойымша, бұл уақыт келген. Бүгін Ұлттық Кұрылтайдың соңғы отырысында маңызды жаңа ұсыныспен бөліскім келеді. Ұсынылып отырған жаңашылдық бірнеше жыл бойы жүйелі түрде құрастырылған саяси құрылымды толықтырады. Біз Республикадағы вице-президент институтын енгізу және оны Конституцияда заңдық түрде бекіту туралы айтып отырмыз. Вице-президентті тағайындау құқығы президентке тиесілі, Парламент қарапайым көпшілік дауыспен келісім береді. Оның өкілеттігін мемлекет басшысы өзі анықтайды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Вице-президенттің міндеттері президенттің тапсырмасы бойынша келесідей болуы мүмкін:

  • Қазақстанның мүдделерін халықаралық форумдарда және шетелдік делегациялармен келіссөздерде көрсету;
  • Президенттің мүдделерін Парламентте ұсыну;
  • Елдегі және шетелдегі қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени-ағартушылық ұйымдармен өзара әрекеттесу;
  • Президенттің басқа да тапсырмаларын орындау.

Сонымен қатар, Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда мемлекеттік кеңесші лауазымын жою және кейбір әкімшілік құрылымдарды қысқарту ұсынысын айтты.

Сондай-ақ, V Ұлттық Кұрылтай отырысында мемлекет басшысы жаңа мемлекеттік орган – Халық Кеңесін (Народный Совет) құру туралы да жариялады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев Қазақстанда вице-президент лауазымын енгізу ұсынысын түсіндірді
15:09, Бүгін
Тоқаев Қазақстанда вице-президент лауазымын енгізу ұсынысын түсіндірді
Президент Сыр елі жайлы сөз қозғады
13:50, Бүгін
Президент Сыр елі жайлы сөз қозғады
Президент: Цифрландыру және жасанды интеллект жылын сән қуып, ұрандату үшін жариялаған жоқпыз
14:11, Бүгін
Президент: Цифрландыру және жасанды интеллект жылын сән қуып, ұрандату үшін жариялаған жоқпыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: