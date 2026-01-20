Президент Сыр елі жайлы сөз қозғады
Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 20 қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайдың V отырысында Сыр елі азаматтарына ағынан жарылды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, бүгінгі басқосуға Сыр елінің азаматтары қатысып отыр. Олардың ішінде ардагерлер, зиялы қауым өкілдері, қоғам белсенділері, кәсіпкерлер және жастар бар.
"Осы орайда, жергілікті халықтың еңбекқорлығы мен ұйымшылдығын атап өткім келеді. Мен Сыр елі жұртшылығының бойынан туған жерге деген сүйіспеншілікті, қамқорлық пен жанашырлықты, нағыз отаншылдықты көремін. Облыс орталығымен қатар, әр ауылдың тазалығы көз тартады. Мысалы Нағи Ілиясов, Таң ауылдарын бүкіл елге үлгі ретінде үнемі айтып жүремін. Сіздер осы аймақпен қатар, күллі еліміздің дамуына үлес қосып келесіздер",- деді ол.
Бұған дейін мемлекет басшысының Қызылорда облысының жалпы әлеуетіне тоқталғанын жазғанбыз.
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