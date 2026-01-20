#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Саясат

Мемлекет басшысы Қазақстанда заң қабылдау тәртібін өзгерту туралы ұсыныс жасады

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 16:08 Фото: pixabay
2026 жылғы 20 қаңтарда президент Қасым-Жомарт Тоқаев V Ұлттық Құрылтай отырысында парламентте заң қабылдау тәртібін кезең-кезеңімен қарау және бекіту арқылы өзгерту жоспары туралы айтты, деп жазады Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Парламент реформасына қатысты ұсыныстардың төртінші бөлігі заң шығарушы органның жұмыс тәртібі мен процедураларына арналғанын атап өтті.

"Жаңа Парламентте депутаттар бес жыл мерзімге сайланады. Заң қабылдау үш кезеңнен тұрады: бірінші кезеңде депутаттар заң жобасын тұтастай мақұлдайды; екінші кезеңде оған түзетулер енгізіледі; ал соңғы кезеңде заң қабылданады. Осылайша, біз бұрын жүргізілген саяси реформаларды Парламент жұмысының түбегейлі қайта құрылуы арқылы жалғастырамыз. Мемлекеттің институционалдық негіздерін нығайтып, "Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін үкімет" принципіне сай тұрақты саяси жүйе құрамыз. Бұл – біздің басты мақсатымыз, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, жаңа билік институттарының құрылымы әділетті қоғам құруға берік негіз болады және барлық азаматтар үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

"Ақыр соңында, біз жүзеге асырып отырған парламенттік реформа елдің әлеуетін арттырады, әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің қарқынын жеделдетеді және олардың сапасын жақсартады. Мен, мемлекет басшысы ретінде, бұл үдерістің табысты болатынына сенемін, — деп түйіндеді Тоқаев.

V Ұлттық Құрылтай отырысы Қызылорда қаласында өтті. Шара барысында президент Қазақстанның одан әрі дамуының негізгі бағыттарын атап, қоғамдық өмірдің өзекті мәселелеріне тоқталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекеттік кеңесші мен вице-президенттің өкілеттіктеріндегі негізгі айырмашылықты саясаттанушы түсіндірді
16:51, Бүгін
Мемлекеттік кеңесші мен вице-президенттің өкілеттіктеріндегі негізгі айырмашылықты саясаттанушы түсіндірді
Ұлттық Құрылтайда президент сайлауына қатысты маңызды ұсыныс көтерілді
14:45, Бүгін
Ұлттық Құрылтайда президент сайлауына қатысты маңызды ұсыныс көтерілді
Мемлекет басшысы ЕАЭО туралы: өзара мүдделердің әділ теңгерімін табу қажет
14:59, Бүгін
Мемлекет басшысы ЕАЭО туралы: өзара мүдделердің әділ теңгерімін табу қажет
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: