Мемлекет басшысы Қазақстанда заң қабылдау тәртібін өзгерту туралы ұсыныс жасады
Фото: pixabay
2026 жылғы 20 қаңтарда президент Қасым-Жомарт Тоқаев V Ұлттық Құрылтай отырысында парламентте заң қабылдау тәртібін кезең-кезеңімен қарау және бекіту арқылы өзгерту жоспары туралы айтты, деп жазады Zakon.kz.
Мемлекет басшысы Парламент реформасына қатысты ұсыныстардың төртінші бөлігі заң шығарушы органның жұмыс тәртібі мен процедураларына арналғанын атап өтті.
"Жаңа Парламентте депутаттар бес жыл мерзімге сайланады. Заң қабылдау үш кезеңнен тұрады: бірінші кезеңде депутаттар заң жобасын тұтастай мақұлдайды; екінші кезеңде оған түзетулер енгізіледі; ал соңғы кезеңде заң қабылданады. Осылайша, біз бұрын жүргізілген саяси реформаларды Парламент жұмысының түбегейлі қайта құрылуы арқылы жалғастырамыз. Мемлекеттің институционалдық негіздерін нығайтып, "Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін үкімет" принципіне сай тұрақты саяси жүйе құрамыз. Бұл – біздің басты мақсатымыз, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президенттің айтуынша, жаңа билік институттарының құрылымы әділетті қоғам құруға берік негіз болады және барлық азаматтар үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.
"Ақыр соңында, біз жүзеге асырып отырған парламенттік реформа елдің әлеуетін арттырады, әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің қарқынын жеделдетеді және олардың сапасын жақсартады. Мен, мемлекет басшысы ретінде, бұл үдерістің табысты болатынына сенемін, — деп түйіндеді Тоқаев.
V Ұлттық Құрылтай отырысы Қызылорда қаласында өтті. Шара барысында президент Қазақстанның одан әрі дамуының негізгі бағыттарын атап, қоғамдық өмірдің өзекті мәселелеріне тоқталды.
