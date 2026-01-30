#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Қоғам

Мемлекет басшысы: Волонтерлер – пандемия мен су тасқынында ерлік көрсетті

Жер әлемді жаулаған пандемия мен 2024 жылғы қарғын су: Президент волонтерлердің ерлігін еске алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 12:51 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 30 қаңтарда Волонтерлер форумында сөз сөйледі. Онда президент сын сағаттарда волонтерлер кез келген шаруаға зор жауапкершілікпен қарап, белсенді жұмыс істегенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы волонтерлердің еңбегін атап өтті.

"Пандемия кезінде еріктілердің ерлігіне бүкіл ел куә болды. Күрделі кезеңде мыңдаған волонтер алдыңғы шепте еңбек етті. Олар дәрігерлерге, тәртіп сақшыларына, мұғалімдерге, мұқтаж жандарға көмектесті",- деді ол.

Сонымен қатар, қарғын су кезіндегі ерліктерді де еске алды.

"Алапат тасқын кезінде еріктілер құтқарушылармен бірге ортақ іске атсалысты. Апат күндері 50 мың волонтер табанды жұмыс істеді. Жалпы, мұндай мысалдар аз емес, көп. Халқымыз "Жақсыны ісінен таны" деген. Сіздер қазақтың мейірбан ұлт екенін іс жүзінде көрсетіп жүрсіздер. Баршаңызға мәлім, мен Мемлекет басшысы ретінде еріктілер қозғалысына ерекше мән беремін",- деді президент.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев: Еріктілер – қоғам игілігі үшін адал еңбек ететін жастар
12:35, Бүгін
Тоқаев: Еріктілер – қоғам игілігі үшін адал еңбек ететін жастар
Мемлекет басшысы: Қазақстан шет елдерден тікелей инвестиция тарту бойынша Орталық Азияда көш бастап тұр
15:51, 15 қараша 2024
Мемлекет басшысы: Қазақстан шет елдерден тікелей инвестиция тарту бойынша Орталық Азияда көш бастап тұр
Мемлекет басшысы Шымкенттің тарихи және мәдени маңызын атап өтті
15:00, 11 сәуір 2025
Мемлекет басшысы Шымкенттің тарихи және мәдени маңызын атап өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: