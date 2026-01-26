#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Қоғам

2026 жылғы қаңтар ҰБТ-сына қанша талапкер қатысты, қандай ережелер бұзылды - статистика

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 15:32 Фото: tirshilik-tynysy.kz
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі 2026 жылғы 26 қаңтарда қаңтар Ұлттық бірыңғай тестілеудің аралық қорытындыларын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сүйенсек, қаңтар ҰБТ-сы басталғалы бері 90 мың адам тест тапсырды. Талапкерлердің 72%-ы тестілеуді қазақ тілінде, 28%-ы орыс тілінде және 71 адам ағылшын тілінде тапсырды.

Екі аптаның қорытындысы бойынша, талапкерлердің 65%-ы шекті балл жинады.

Бес пән бойынша орташа балл 61 балды құрады. Ең жоғары нәтиже – 138 балл.

Бұл ретте, ереже бұзғаны үшін 173 адамның нәтижесі жойылды.

"108 талапкер смартфондарды, шпаргалкаларды және басқа да тыйым салынған заттарды алып кірмек болғаны үшін тестілеуден шеттетілді. Тағы 65 адам тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан шығарылды, олардың нәтижелері жойылды. Өзге адамдардың орнына кіру фактілері анықталған жоқ".ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі

Министрлік 2026 жылғы ҰБТ аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 31 қазанына дейін бейнежазбаларға талдау жүргізілетіндігін атап өтті.

Тыйым салынған заттарды пайдалану немесе ережелерді бұзу фактілері анықталған жағдайда ҰБТ нәтижелері жойылады.

Айта кетсек, 10 қаңтарда басталған ҰБТ-ға қатысуға 187 мыңға жуық өтініш келіп түскен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ержан Бабақұмаровтың өліміне қатысты сот отырысы жабық есік жағдайында өтуде
17:06, Бүгін
Ержан Бабақұмаровтың өліміне қатысты сот отырысы жабық есік жағдайында өтуде
Наурызда қанша абитуриент ҰБТ тапсырды
18:18, 26 наурыз 2024
Наурызда қанша абитуриент ҰБТ тапсырды
ҰБТ-ны қазақ тілінде тапсырған талапкерлер саны белгілі болды: алғашқы қорытынды мен күтпеген заңбұзушылықтар
15:06, 19 қаңтар 2026
ҰБТ-ны қазақ тілінде тапсырған талапкерлер саны белгілі болды: алғашқы қорытынды мен күтпеген заңбұзушылықтар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: