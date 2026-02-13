Қаңтар айындағы ҰБТ: 75% абитуриент қазақ тілін таңдады
2026 жылғы 13 ақпанда Қазақстанның Ғылым және жоғары білім министрлігінің қарамағында жұмыс істейтін Ұлттық тестілеу орталығы қаңтар айында өткен Бірыңғай ұлттық тестілеудің (ҰБТ) қорытындыларын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаңтар айындағы тестілеуге жалпы 184 мың адам қатысты. Солардың ішінде абитуриенттердің 68%-ы шекті баллдарды жинаған, орташа балл 64, ал ең жоғарғы балл – 138 болды. Сонымен қатар, арнайы білім беру қажеттіліктері бар 446 адам тестіленді.
Абитуриенттердің тілдік таңдауы мынадай болды:
- Қазақ тілінде – 75%;
- Орыс тілінде – 25%;
- Ағылшын тілінде – 113 адам.
Ережелерді бұзған 320 адамның нәтижесі жойылды:
- 198 абитуриент тыйым салынған заттарды алып кіруге әрекет жасағаны үшін тестілеуге қатыса алмады;
- 120 адам тест кезінде ережені бұзғаны үшін аудиториядан шығарылды;
- 1 адамның сертификаты видеожазбаларды тексеру нәтижесінде жойылды.
Ұлттық тестілеу орталығы атап өткендей, қаңтар айындағы ҰБТ кезінде сырттан ешкімнің қатыспағаны расталды.
Қаңтар айындағы Бірыңғай ұлттық тестілеу 2026 жылғы 10 қаңтардан 10 ақпанға дейін өтті.
